Podnikatelské organizace připravily návrh na otevírání obchodů

Praha - Podnikatelské organizace předložily premiérovi Andreji Babišovi (ANO) návrh na postupné otevírání obchodů, služeb a stravovacích zařízení. Upozornily přitom na nežádoucí opatření, která by provozovatelé nedokázali v denním fungování zajistit, jako například měření teploty lidem vstupujících do prodejen. Návrh počítá s omezením počtu zákazníků, kdy by měl nakupovat jen jeden člen rodiny, kontrolou zaměstnanců na možné příznaky nákazy či s preferencí bezhotovostních plateb. ČTK o svém návrhu dnes v tiskové zprávě informovaly Hospodářská komora, Svaz obchodu a cestovního ruchu a Asociace hotelů a restaurací.

Podnikatelské organizace ve svém návrhu připravily obecná pravidla pro znovuotevření provozů. Většina opatření již nyní platí v prodejnách, které mohou fungovat, jako jsou časté dezinfekce prostor, vyznačení bezpečnostních dvoumetrových odstupů u pokladen, jednorázové rukavice pro zákazníky u vstupů nebo vyhrazené hodiny pro nákup seniorů. Naopak by neměla být podle návrhu zaváděna pravidla kalkulující s průměrným počtem osob na metr čtvereční plochy, postupné vpouštění do obchodů, omezování prodejní doby nebo uzavření prodejen v některé dny v týdnu.

Nejdříve by měly být podle podnikatelských organizací otevřeny hobby markety, prodejny s materiálem pro modernizaci domácností jako SIKO koupelny, dále obchody s obuví, autobazary a prodejny automobilů, papírnictví, výtvarné potřeby, železářství a také kadeřnictví ideálně s objednáním předem.

Ve druhé vlně plán počítá s otevřením elektro prodejen, knihkupectví, sportovních potřeb, obchodů s oděvy, klenotnictví, prodejen nábytku s plochou do 200 metrů čtverečních, dále pedikúry, manikúry a fitness. V závěrečné fázi by měla přijít řada na obchody s nábytkem a potřebami pro domácnost nad 200 metrů čtverečních a hračkářství.

V případě gastronomických provozů by v druhé polovině dubna měly být mezi 06:00 a 21:00 otevřeny zařízení nabízející teplá jídla. Od května by měl být povolen provoz restaurací bez časového omezení. Organizace doporučují limity počtu hostů u jednoho stolu a rozestupy mezi stoly. Samozřejmostí musí být odstranění povinnosti nosit roušky v těchto zařízeních. Organizace navrhují také povolení prodeje ubytovacích služeb.

Uvolňování opatření by otevřeným provozům nemělo zamezit ve využít programu na podporu zaměstnanosti Antivirus. Podle organizací budou i dále limitovány.

Vláda by dále měla podle podnikatelských organizací v dubnu zveřejnit hygienická provozní pravidla pro výrobní a kancelářské provozy. Měla by nastavit alespoň předběžné termíny otevření hranic.

V ČR platí od 12. března nouzový stav. Otevřeny mohou být prodejny s potravinami, drogérie, lékárny, optiky, čerpací stanice, galanterie, květinářství či zahradnictví. Restaurace a kavárny mohou prodávat jídlo a nápoje přes dovážkové služby nebo tzv. přes ulici. Vláda má dnes projednat další uvolnění, podle kterého by se mohly otevřít obchody s obuví, hobby markety nebo papírnictví.