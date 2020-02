Podnikatelem roku Ústeckého kraje je výrobce leteckých součástek

Ústí nad Labem - Podnikatelem roku 2019 Ústeckého kraje se stal Vlastimil Sedláček, majitel společnosti SEKO Aerospace. Firma je jedním z nejvýznamnějších světových výrobců součástek pro letecké motory a parní turbíny. Výsledky krajského kola soutěže dnes v Ústí nad Labem vyhlásili zástupci kraje a společnosti EY, která soutěž organizuje.

Porota u Sedláčka ocenila především výrazného podnikatelského ducha, odvahu, otevřenost k inovacím a přístup ke společenské odpovědnosti. "Pan Sedláček je celoživotní inovátor a skvělý technik v jedné osobě. Jeho podnikatelský duch, vytrvalost a odvaha překonávat překážky jsou inspirací pro všechny generace," uvedla Magdalena Souček, vedoucí partnerka EY v České republice.

Sedláček založil společnost SEKO v Lounech v roce 1991. Prvních čtrnáct let rostla firma pomalu, poté se růst zrychlil, v posledních letech asi o pětinu ročně. V roce 2018 činil téměř 800 milionů korun. Ve firmě pracují oba Sedláčkovi synové a dcera.

SEKO má přes 600 zaměstnanců. V České republice má několik poboček, další třeba v Indii, Itálii, Německu a Brazílii. Firma spolupracuje s klíčovými výrobci letadel, leteckých motorů a elektrárenských turbín. "Základnu máme v Lounech a jsem lounský patriot, místní aktivity podporujeme," řekl ČTK Sedláček.

Na přebírání ceny do Ústí nad Labem dnes Sedláček se zpožděním přiletěl. "Do budoucna si myslím, že budeme dělat hlavně letecký byznys. Teď ale třeba stavím solární jachtu," zmínil podnikatel, který nesplnil otcovo přání. "Chtěl, abych byl instalatérem," uvedl. Prvních deset let podnikání bylo podle něj krutých. "Jsem rád, že patřím mezi ty, kteří přežili raný kapitalismus v Česku. Trh se nyní vyčistil, pokud má dnes někdo nápad, je to jednodušší než dřív," řekl.

Regionální vítěz se v Ústeckém kraji vyhlašuje počtvrté. Cílem soutěže je objevovat podnikatele, osobnosti, které jsou příkladem pro mladé začínající podnikatele. V roce 2011 a 2017 zvítězil Martin Hausenblas, spolumajitel ústecké firmy Adler, která vyrábí reklamní textil. V roce 2016 vyhrál Hynek Sagan, majitel společnosti Armex Oil, která je třetím největším distributorem pohonných hmot v Česku.

Jméno držitele titulu EY Podnikatel roku 2019 České republiky bude spolu s vítězi v dalších kategoriích vyhlášeno 3. března v Praze. Světové finále soutěže se uskuteční v červnu v Monte Carlu.