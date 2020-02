Podnikatelem roku Karlovarského kraje je ředitel Mattoni 1873

Karlovy Vary - Podnikatelem roku 2019 Karlovarského kraje je Alessandro Pasquale, ředitel a spolumajitel rodinné firmy Mattoni 1873. Společnost je největším středoevropským výrobcem nealkoholických nápojů a zaměstnává v osmi zemích přes tři tisíce lidí. Titul EY Podnikatel roku se dnes uděloval v Karlovarském kraji poprvé. Výsledky krajského kola vyhlásili zástupci kraje a společnosti EY, která soutěž organizuje.

Porota u Pasquala ocenila, že jde o rodinný podnik zakládající si na dobrých vztazích, důvěře a etickém přístupu napříč celou společností. Jeho snem je řídit a rozvíjet firmu dalších dvacet let a pak předat vedení svým synům. "Mám dva syny a doufám, že v tom budou pokračovat, ale nebudu je nutit, budou mít na výběr, tak jako jsem měl já," řekl Pasquale.

"Nominovaných za celou republiku je asi 450. My je vyzýváme, aby se přihlásili do soutěže. Přihlášených za celou republiku bylo asi 70 osobností. Pak to funguje tak, že se sejde porota a z těch 70 vybírá finalisty krajské soutěže," řekla dnes ředitelka soutěže Helena Sladkovská. Dodala, že z Karlovarského kraje přichází každoročně nominací velmi málo. V hlavní porotě mimo jiných každoročně usedají také vítězové předchozích ročníků.

Původní firmu založil v roce 1873 karlovarský rodák Heinrich Mattoni. Otec Alessandra Paquala začátkem devadesátých let zdevastovanou továrnu Mattoni v Kyselce odkoupil a podnik obnovil. Před dvanácti lety v rámci generační obměny Alessandro převzal vedení celé skupiny Karlovarské minerální vody.

Společnost produkuje téměř dvě miliardy lahví ročně. Má dvanáct výrobních závodů. Ve svém závodě v Kyselce na Karlovarsku vyrábí minerální vodu Mattoni, stolní pramenitou vodu Aquila Aqualinea a Aquila ledové čaje. V závodě v Mnichově na Chebsku vyrábí minerální vodu Magnesia. Firma v roce 2018 dosáhla čistého zisku téměř 442 milionů korun při obratu přes čtyři miliardy korun. Do skupiny Mattoni 1873 patří v Česku i značky Poděbradka a Hanácká Kyselka, skupina vyrábí i značky nealkoholických nápojů Pepsi, Mirinda, 7UP, Gatorade, Mountain Dew a další.

Cílem soutěže je objevovat podnikatele, osobnosti, které jsou příkladem pro mladé začínající podnikatele. Jméno držitele titulu EY Podnikatel roku 2019 České republiky bude spolu s vítězi v dalších kategoriích vyhlášeno 3. března v Praze. Světové finále soutěže se uskuteční v červnu v Monte Carlu.