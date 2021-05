Podnikatelé ze záručních programů COVID k 30. dubnu získali 52,5 mld. Kč

Praha - Podnikatelé ze záručních programů COVID II, III, Praha a plus podle nově zveřejněných dat České národní banky (ČNB) získali 52,5 miliardy korun. Banky ke stejnému datu schválily žádosti o úvěry se státní zárukou za 60,5 miliardy korun. Čerpání od 15. dubna vzrostlo o 1,4 miliardy korun, objem schválených žádostí stoupl od poloviny do konce dubna o zhruba 1,1 miliardy korun.

Otevřený je nadále pro podnikatele a firmy s až 500 zaměstnanci program COVID III. Za půjčky v něm ručí stát prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). Maximální výše úvěru na provozní výdaje činí 50 milionů korun. Vláda nedávno schválila doplněk tzv. COVID Invest. Firmy díky tomu budou moci získat půjčku až 90 milionů korun na investice. Kapacita programu je 500 miliard korun.

Banky v COVID III k 30. dubnu podle ČNB schválily 4772 žádostí za přibližně 32 miliard korun. Podnikatelé z programu zatím čerpali půjčky za asi 26,7 miliardy korun. Přijato bylo 8018 žádostí v objemu 48,3 miliardy korun. V porovnání s daty k 15. dubnu jejich počet ke konci dubna vzrostl o 218, jejich objem stoupl o 670 milionů korun.

Velké exportně zaměřené podniky nad 250 pracovníků mohou využít program COVID plus, kde je ručitelem Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP). Firmy mohou přes komerční banky žádat o půjčky od pěti milionů do dvou miliard korun. Maximální výše úvěru odpovídá 25 procentům ročního obratu společnosti. Vláda v programu od ledna zvýšila krytí nesplacené jistiny až do 90 procent, záruky prodloužila na šest let. O úvěry se mohou ucházet i provozovatelé ubytovacích zařízení zaměření na zahraniční klientelu.

Banky v COVID plus podle ČNB k 30. dubnu schválily 94 žádostí za 13 miliard korun. Podniky dosud čerpaly 11,4 miliardy korun. Přijato bylo 147 žádostí za 27 miliard korun, od poloviny do konce dubna přibyly čtyři přijaté žádosti v objemu 349 milionů korun.

V případě programu COVID II, kde příjem žádostí skončil loni 3. dubna, banky za více než rok schválily 3147 žádostí za 14 miliard korun. Od 15. do 30. dubna byla schválená jen jedna další žádost. Podnikatelé ze záručního programu získali dosud asi 13 miliard korun. ČMZRB celkem schválila 3234 žádostí za 14,9 miliardy korun.

Do programu COVID Praha se mohli podnikatelé hlásit od 21. dubna loňského roku, jeho kapacitu vyčerpali za deset minut. Údaje se nezměnily od 15. března. Schválených ke 30. dubnu zůstalo 299 žádostí za 1,5 miliardy korun, pražští podnikatelé zatím čerpali 1,4 miliardy korun. ČMZRB schválila 311 žádostí za 1,6 miliardy korun.