Podnikatelé v cestovním ruchu se obávají jeho zhroucení

Praha - Podnikatelé v cestovním ruchu upozorňují, že hrozí nenávratné zhroucení a praktická likvidace zahraniční turistiky v České republice a cestovního průmyslu s nevyčíslitelnými dopady. V otevřeném dopise to dnes napsali premiérovi Andreji Babišovi (ANO), kterého zároveň vyzvali, aby je pozval ke společným jednáním na řešení současné situace. Dopis inicioval předseda představenstva cestovní agentury Invia Jaroslaw Czernek, připojily se k němu další cestovní agentury, kanceláře, hotely i turistická střediska, celkem stovka firem. Dopis má ČTK k dispozici.

Podnikatelé v cestovním ruchu se chtějí podílet na jednáních, chtějí zabránit masivnímu propouštění, ve kterém by o práci přišly tisíce lidí. "Celý český cestovní průmysl čelí nejnáročnější výzvě za dobu celé své existence," napsali. Odvětví je podle nich zcela paralyzováno a všem podnikatelům s každým dalším dnem hrozí ekonomická likvidace nebo ekonomický propad, ze kterého se budou vzpamatovávat řadu let, uvedli dále.

Sektoru hotelnictví a přidružených služeb především v Praze, ale také jiných městech, reálně hrozí kolaps, pokud stát nenabídne podporu a pobídky. "Situace není jednoduchá, ale věřím, že v kombinaci tolika odborníků na cestovní ruch, gastronomii a další obory, jsme schopni přijít s funkčním plánem na obnovu sektoru," uvedl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.

Invia, která dlouhodobě spolupracuje s více než 165 cestovními kancelářemi, s 21.000 hotely a zaměstnává 2100 lidí, se nabídla, že zaštítí komunikaci podnikatelů v cestovním ruchu vůči vládě. Sama se státem a Prahou již spolupracuje. Propůjčila jim své call centrum a nyní 180 jejích zaměstnanců obsluhuje krizovou linku pro seniory a Národní linku 1212.

"Naším společným a hlavním cílem je nastartování záchrany české turistiky, a to jak domácí, tak zahraniční. (...) Proto bychom Vás, vážený pane premiére, chtěli požádat o otevřené a přímé jednání s vládou za účelem nalezení konkrétních a efektivních opatření a pobídek cestovního ruchu, které zabrání masovému propouštění, bankrotu velké spousty podnikatelů a zároveň úpadku kultury českých občanů," stojí dále v dopise.

V cestovním ruchu v ČR je zaměstnáno na čtvrt milionu lidí. Odvětví tvoří tři procenta hromadného domácího produktu ČR. Podle Asociace hotelů a restaurací ČR a společnosti Economic Impact v případě trvání současných vládních omezení do konce dubna, spotřeba cestovního ruchu, klesne o 142 miliard korun. Přímo bude ohroženo zhruba 173.000 plných pracovních úvazků. Pokud by omezení proti šíření nákazy pokračovala do konce června, propad bude o 202 miliard korun a ohroženo 246.000 pracovních míst.