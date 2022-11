Podnikatelé prezentují své projekty v evropském programu The Break

Cílem tohoto programu je přilákat do Španělska talentované ženy z Evropy, a podpořit tak spolupráci mezi místními podnikateli a motivovat nezaměstnané ženy k zakládání nových podniků.

Již 140 žen z 22 evropských zemí participuje na programu „The Break“, ženském podnikatelském projektu, který podporuje Národní plán obnovy a fondy Next Generation. Zemí s největším podílem v programu s 24 % účastníků je Německo, následuje Itálie s 11 %, Nizozemsko s 9 % a Francie se 7 %.

Kromě toho je program "The Break" součástí plánu obnovy, transformace a odolnosti. Jeho rozpočet do prosince 2023 činí 12 milionů eur a jeho konečným cílem je přilákat 833 podnikatelek a uvést je do španělského podnikatelského ekosystému.