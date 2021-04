Podnikatelé mohou začít žádat o podporu z nového programu COVID 2021

Praha - Podnikatelé mohou od dnešních 09:00 začít žádat o podporu z nového programu COVID 2021. Získat budou moci příspěvek 500 korun na zaměstnance na den za dobu od 11. ledna do 31. března. Podmínkou vstupu do programu je propad tržeb za leden až březen alespoň 50 procent proti stejnému období loňského, nebo předloňského roku. Žádosti bude přijímat ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), které dotační titul připravilo, prostřednictvím svého on-line informačního systému. Příjem bude otevřen do 31. května. Na pomoc je připraveno šest miliard korun.

Stát v rámci COVID 2021 poskytne podnikatelům příspěvek minimálně 1500 korun. Ať už má firma podle šéfa MPO Karla Havlíčka (za ANO) jednoho nebo tři zaměstnance, získá vždy 1500 korun. Za zaměstnance se považují ti v pracovním poměru, tzv. spolupracující osoby i jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele. Počítají se pracovníci, kteří byli k 11. lednu letošního roku přihlášeni k platbě pojistného na České správě sociálního zabezpečení.

Podpora bude poskytována na náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti, tedy na osobní náklady, náklady na materiál, služby jako je leasing, odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru či režijní náklady.

COVID 2021 budou moci žadatelé kombinovat s programem na podporu zaměstnanosti Antivirus, není ale slučitelný s novým kompenzačním bonusem pro živnostníky. Podnikatelé si budou muset vybrat buď COVID 2021 nebo další nový program COVID Nepokryté náklady, do kterého bude MPO žádosti přijímat od 19. dubna. Zároveň není umožněno souběžné čerpání s programem COVID ubytování II. Provozovatelé ubytovacích provozů, kteří tuto pomoc využili, budou mít nárok na dotaci z COVID 2021 až od 23. ledna, místo 11. ledna.

Na dotační titul se vztahuje tzv. dočasný rámec Evropské komise. Jde o maximální sumu z veřejné podpory, kterou může jeden žadatel získat. Limit je 1,8 milionu eur (asi 47 mil. Kč). Sčítá se pomoc z dalších "covidových" programů i podpora poskytnutá tzv. propojeným podnikům.

Profesní organizace nové programy pomoci, které nahrazují specifické dotační tituly jako COVID gastro uzavřené provozovny nebo COVID nájemné, kritizují. Mnohé firmy na podporu podle nich nedosáhnou. Znevýhodňuje podnikatele, kteří se snažili činnost zachránit, vybudovali e-shop nebo prodávají přes výdejní okna. Snížili tak propad a podmínku vstupu do programu nesplní, uvedly dříve.