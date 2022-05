Podnikatelé mají dnes poslední den na podání žádosti do programu COVID 2022

Praha - Podnikatelé z vybraných oborů zasažení protiepidemickými opatřeními mají už jen dnes do půlnoci čas podat žádost o podporu z programu COVID 2022. Nárokovat si mohou 500 korun na zaměstnance a den omezení kvůli pandemii koronaviru. Příjem žádostí ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zahájilo 5. dubna. Na pomoc je připraveno 1,75 miliardy korun. Nadále zůstává otevřený dotační titul COVID Nepokryté náklady, žádosti do něj úřad přijímá do 17. května.

MPO žádosti sbírá prostřednictvím svého on-line informačního systému. V případě programu COVID 2022 v něm dokončeno a podáno podle posledních zveřejněných dat k 22. dubnu bylo 371 žádostí za zhruba 82,6 milionu korun. Dalších 668 žádostí v objemu 74,9 milionu korun měli zájemci o kompenzace rozpracovaných.

Podnikatelé ve stravovacích službách, včetně cateringu, krátkodobého a rekreačního ubytování, prádelen, cestovních kanceláří a agentur, mohou o příspěvek z COVID 2022 žádat za období od 1. listopadu do 31. prosince loňského roku. Jeden žadatel může získat nejvýše 1,5 milionu korun.

Pořadatelů sportovních, kulturních, konferenčních, veletržních a dalších akcí i společností z navazujících technických služeb se týká doba od 1. listopadu loňského roku do letošního 28. února. Každý zájemce smí čerpat maximálně tři miliony korun. U podnikatelů, kteří si nárokují částku vyšší než 1,5 milionu korun, musí pokles tržeb jako nutnou podmínku k získání dotace, ověřit auditor nebo daňový poradce.

Náhrady je možné získat na zaměstnance v pracovním poměru, takzvané spolupracující osoby a jednatele se smlouvou o výkonu funkce jednatele.

Podporu není možné čerpat současně s kompenzacemi z titulů COVID Nepokryté náklady - Sektorová podpora, COVID Adventní trhy a COVID Bus pro zájezdové dopravce. Naopak kombinovatelná je s kompenzačním bonusem pro živnostníky i programem na podporu zaměstnanosti Antivirus.