Podnikatel Janiga přijal milionový trest za podplácení lékaře Dbalého

Praha - Podnikatel Ladislav Janiga se dohodl se státním zástupcem na milionovém peněžitém trestu a podmínce v délce 1,5 roku za to, že podplácel bývalého ředitele Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého. Dohodu dnes pravomocně schválil soud, a uzavřel tak třetí, poslední větev korupční kauzy nemocnice. Součástí Janigova trestu je i 1,5 roku zákazu působení ve vedení firem. Podnikatel dlouhodobě žádal o zastavení stíhání s ohledem na svůj zdravotní stav, podle soudu ale simuloval.

"Trest považujeme za zákonný. Sice za mírný, ale nikoliv nepřiměřeně," uvedl k podmínkám schválené dohody předseda senátu pražského městského soudu Lukáš Slavík. Nemocnici odkázal s nárokem na náhradu škody do občanskoprávního řízení. Dohoda uznala Janigu vinného podplácením, nikoliv i tím, že by Dbalému pomáhal k porušení povinnosti při správě cizího majetku. Podle textu dohody nebylo Janigovým cílem způsobení škody nemocnici, ale zajištění prospěchu jeho firmě.

Janigova společnost Janiga Labs získala krátce před Dbalého nástupem na místo ředitele nemocnice zakázku na správu a vývoj aplikací. Dbalý pak podle obžaloby požádal Janigu o pravidelné poskytování úplatků za to, že nemocnice uzavřenou smlouvu nevypoví. Janiga následně měsíčně předával Dbalému a svému známému, primáři neurochirurgie Františku Tovaryšovi, každému 50.000 korun, a to od podzimu 2006 až do ledna 2010. Celková výše odevzdaných úplatků činila zhruba 4,3 milionu korun.

Devětašedesátiletý Janiga zůstal v aktuální části kauzy posledním obžalovaným. Původně obžaloba mířila i na Dbalého a jeho náměstka Michala Toběrného. Jejich stíhání ale soud už dříve zastavil jako neúčelné, protože si po předchozích odsouzeních odpykávají desetileté, respektive šestileté vězení. Primář Tovaryš už v procesu nefiguruje kvůli duševní chorobě. Se zbývajícím obžalovaným Janem Valtrem, který bývá označovaný za spojku lobbisty Iva Rittiga, uzavřel státní zástupce už dříve rovněž dohodu: muž se přiznal k podplácení a souhlasil s dvoumilionovým peněžitým trestem, čtyřletým zákazem činnosti ve vedení firem a s povinností nahradit škodu.

Janigovi obhájci ještě v lednu tvrdili, že klient není schopen účastnit se hlavního líčení. Podle soudu, který muže nechal sledovat a odposlouchávat, ale Janiga potíže jen předstíral a vzhledem ke své vysoké inteligenci dokázal od roku 2016 klamat i erudované znalce. Dnes podnikatel k uzavření dohody o vině a trestu na dotaz soudce odpověděl, že mu nový lékař změnil medikaci, po které se mu duševní zdraví zlepšilo.

Janiga je u pražského městského soudu obžalovaný ještě v jiné, daňové kauze. V ní původně dosáhl zastavení stíhání s odkazem na svůj zdravotní stav, po sledování nařízeném soudcem Slavíkem v případu Nemocnice Na Homolce se ale situace změnila. "Pokud vím, tak je tam v tuto chvíli nařízení o povolení obnovy řízení," řekl dnes ČTK státní zástupce Zdeněk Matula.

Matula už dříve shrnul výsledky soudního sledování tak, že Janiga pracuje, což svědčí o jeho schopnosti vykonávat duševní činnost. Muž na dálku například pomáhal upravovat softwarový systém strakonické nemocnice. Sám také jezdil hromadnou dopravou i autem, došel si bez hole na nákup. Zatímco při hovorech s pracovníky soudu hovořil na pořízených záznamech pomalu a zmateně, se svými přáteli či pracovními kontakty komunikoval lehce, s přehledem a s humorem. Janigův právník se tyto nesrovnalosti snažil vysvětlit tím, že u klienta "se střídají období zcela jasné mysli a vzápětí její radikální degradace". Soudce to tehdy označil za drzost.