Podnikatel Janeček napsal na volební lístek Petra Pavla své jméno

Podnikatel Karel Janeček hovoří s novináři poté, co odevzdal na ministerstvu vnitra v Praze petiční archy a přihlásil se ke kandidatuře na prezidenta, 8. listopadu 2022. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Matematik a podnikatel Karel Janeček, kterého ministerstvo vnitra nezaregistrovalo jako prezidentského kandidáta, napsal na volební lístek Petra Pavla své jméno. Vyplývá to z fotografie, kterou zveřejnil na twitteru. Pokud takový lístek vhodil do urny, byl by zřejmě platným hlasem pro Pavla.

Janeček podle fotografie z volební místnost škrtl na hlasovacím lístku Pavlovo jméno, věk, povolání a bydliště a dopsal místo toho své údaje. Na lístku jsou ale nadále čitelné původní údaje. V takovém případě by tedy mohl být započítán ve prospěch Pavla. Janeček následně v diskusi na facebooku uvedl, že si je vědom, že jde o platný hlas.

Volební zákon říká, že neplatný je jen takový volební lístek, který není na předepsaném tiskopise nebo je přetržený. "Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrné potřebné údaje. Ve prospěch kandidáta se počítají i takové hlasovací lístky, na kterých volič provedl různé opravy, pokud jsou z nich patrné potřebné údaje," uvádí volební zákon.

Také ministerstvo vnitra na twitteru uvedlo, že komise k různým kreativním úpravám hlasovacích lístků nepřihlíží. "Pokud jsou z lístku patrné potřebné údaje, lístek byl v úřední obálce pouze jeden a není zcela přetržený, vždy se jedná o platný hlas," napsalo.

Podobně loni znehodnotil volební lístek v senátních volbách předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura. Uvedl, že jej škrtl a natrhl. Chtěl tak vyjádřit nesouhlas s tím, že v obvodu nebyl kandidát jeho strany.