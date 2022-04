Podnikatel a exposlanec Březina oznámil kandidaturu na prezidenta

Praha - Podnikatel a bývalý poslanec Tomáš Březina se chce ucházet o post prezidenta. Možnost kandidovat si chce zajistit pomocí petičních podpisů. Březina se označil za pravicového politika. Voliče chce oslovit například potřebou druhé transformace České republiky nebo řešením "byrokratické hydry". Pětašedesátiletý Březina to řekl na tiskové konferenci.

Podle Březiny Česko potřebuje prezidenta, který není "součástí beztvaré hmoty". Poznamenal, že řada ostatních kandidátů bude voličům splývat, protože si jsou podobní. "Já se budu snažit být kandidátem jiného typu," řekl.

Dnešek označil za vyhlášení "předkandidatury" a za start etapy, kdy začne se sběrem podpisů voličů. Pro kandidaturu jich potřebuje minimálně 50.000, Březina by jich chtěl sehnat raději 80.000. Kampaň si chce platit ze svých prostředků. "Nejsem úplně chudý, na kampaň by mi to mělo stačit," poznamenal. Pokud by se objevil mecenáš, spolupráci se nebrání, finanční sbírku ale pořádat neplánuje.

Aktivně oslovovat nechce ani politické strany pro získání jejich podpory. Pokud ho ale budou chtít podpořit "rozumné subjekty", je povinen o tom uvažovat, řekl.

Březina byl v letech 1996 až 1998 poslancem, nejprve za ODS, po skandálech s financováním strany přešel do nově vzniklé Unie svobody. V únoru 1998 se ale mandátu vzdal z osobních důvodů. V roce 2013 se pokusil o návrat do politiky a stal se lídrem středočeské kandidátky ANO, nakonec ji ale opustil s tím, že hnutí pro něj není dostatečně pravicové.

Absolvent stavební fakulty ČVUT do roku 1990 pracoval jako projektant, mistr, stavbyvedoucí nebo referent v různých pražských podnicích. Poté založil společnost Best, ze které vybudoval největšího českého výrobce betonových stavebních prvků pro venkovní a zahradní architekturu, loni ji prodal skupině Dek, největšímu prodejci stavebnin v ČR.

Prezidentská volba se bude konat na začátku příštího roku. Současný prezident Miloš Zeman už kandidovat nemůže. Za největší favority jsou dlouhodobě považování bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) a někdejší vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel, kandidaturu ale ještě oficiálně neoznámili.

Celkem mají zájem o účast ve volbách více než dvě desítky kandidátů. Patří mezi ně podnikatelé Karel Janeček a Karel Diviš, prezidentka České asociace povinných Denisa Rohanová, senátor Marek Hilšer, komik Miloš Knor, advokátka Klára Long Slámová, někdejší šéfka Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alena Vitásková nebo šéf hnutí Otevřeme Česko - Chcípl PES Jakub Olbert.

Mezi dalšími veřejně známými osobnostmi, které buď projevily zájem kandidovat, nebo o kterých jako možných uchazečích mluví média, jsou třeba bývalá rektorka Danuše Nerudová, senátor Pavel Fischer, odborový předák Josef Středula, předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), bývalá předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová (ODS) nebo exministr Michael Kocáb. Komunisté plánují do boje vyslat bývalého místopředsedu Josefa Skálu, další strany a hnutí oznámí své kandidáty v příštích měsících.