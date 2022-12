Podmořskou infrastrukturu je podle šéfa NATO nutné lépe a společně chránit

Berlín - Sabotáže na plynovodech Nord Stream ukázaly, že Západ musí lépe chránit svou podmořskou infrastrukturu, a to i ve spolupráci se Severoatlantickou aliancí. Dnes to po jednání s německým kancléřem Olafem Scholzem prohlásil šéf NATO Jens Stoltenberg. Uvítal tak středeční návrh kancléře Scholze a norského premiéra Jonase Gahra Störeho, aby v rámci NATO vzniklo koordinační centrum k ostraze podmořského vedení. Stoltenberg také varoval před vítězstvím Ruska ve válce na Ukrajině, protože by to jen povzbudilo mocenské ambice dalších autokratických režimů.

"Evropa platí za podporu Ukrajiny vysokou cenu, zdražily potraviny a zvýšily se ceny energií," řekl Stoltenberg. "Ukrajinci ale platí svými životy a vítězství (ruského prezidenta Vladimira) Putina by jen povzbudilo další autoritáře, svět by tak rozhodně nebyl bezpečnější," dodal.

Scholz ujistil, že Německo je připraveno bránit své spojence v NATO a že jedním z kroků, jak bezpečnost aliance posílit, je vybudování evropského systému protivzdušné obrany. Tento projekt kancléř navrhl v srpnu při projevu na Univerzitě Karlově v Praze. Scholz je rád, že zájem o účast prozatím vyslovilo vedle Německa dalších 14 zemí. Jednou z nich je i Česko.

Zaměřit se ale Evropa musí nejen na ochranu nebe, ale i podmořské infrastruktury. "Jak citlivá tato infrastruktura je, to nám ukázaly sabotáže na plynovodech Nord Stream," řekl. "Proto k její ochraně potřebujeme v rámci Severoatlantické aliance koordinační centrum," uvedl.

Stoltenberg prohlásil, že návrh vítá. "Musíme činit více," řekl s tím, že ostraha na úrovni jednotlivých států nestačí.

Tématem tiskové konference bylo i možné předání systémů protivzdušné obrany Patriot Ukrajině. Berlín původně nabídl, že by své Patrioty rozmístil v Polsku, ale polský ministr obrany Mariusz Blaszczak navrhl, aby systémy získala Ukrajina čelící ruským raketovým útokům. Podle Stoltenberga je příliš brzy dělat v této věci závěry. Řekl, že nejde jen o dodání systémů, ale především o zajištění jejich funkčnosti. Zmínil také, že Německo s protivzdušnou obranou Ukrajině pomáhá, neboť Kyjev dostal od Berlína moderní systémy IRIS-T SLM, které ve výzbroji zatím nemá ani německá armáda.

Stoltenberg je v Berlíně od středy, kdy pro něj a norského premiéra Störeho kancléř uspořádal večeři. Dnes Stoltenberg pronesl na Berlínské bezpečnostní konferenci projev, ve kterém prohlásil, že Evropa i svět potřebují silnou německou armádu. Odpoledne pak šéf NATO jednal s německou ministryní obrany Christine Lambrechtovou mimo jiné o roli Německa v posílení bezpečnosti východních členů aliance. Německo je aktivní mimo jiné v Pobaltí a také pomáhá se svými Patrioty chránit vzdušný prostor Slovenska.