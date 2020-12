Podmola čeká premiéra na Dakaru, budoucnost bude řešit až v únoru

Praha - Bývalý mistr světa ve freestyle motokrosu Libor Podmol si v lednu splní jeden velký sen a poprvé v kariéře se postaví na start Rallye Dakar. O účasti na legendární soutěži uvažoval již delší dobu, před rokem jej zastavilo vážné zranění, protože si při pádu zlomil obě nohy. Nyní už je ale fit a za čtyři dny, pokud se nestane nic nečekaného, odletí do Saúdské Arábie, kde 2. ledna vstoupí do slavné rallye.

Fotogalerie

"Myslím, že jsem nikdy nebyl na nic tak dobře fyzicky připravený. Cítím se dobře. Na motorku jsem taky zvyklý. Snažil jsem se připravit nejlépe, jak umím. Bude to můj první Dakar a uvidíme, jak to tam bude. Sám nevím," řekl Podmol ČTK. Dakar jej dlouho lákal i proto, že v roce 1994 na rallye ještě na africkém kontinentu startoval jeho otec. Do cíle ale kvůli technickým problémům nedojel a o pět let později přišel při tragické nehodě o život.

Podmol se před třemi lety nejprve seznámil s Rallye Dakar jako host jednoho z účastnických týmů a poté se začal na premiéru připravovat. Sice jej přibrzdilo zranění a 43 šroubů v nohách, nyní je už nachystán. Nervozitu ale pociťuje. "Jsem ready, těším se. Největší stres je teď s koronou, abych to já nebo někdo v týmu nechytil. Žádného náhradníka nemám. Doufám, že vše klapne a budu moct závodit," přál si šestatřicetiletý freestyle motokrosař.

V průběhu letošního složitého roku stihl absolvovat i dvě vytrvalostní rallye v Řecku a ve Španělsku. "Byla to velká zkušenost, bez nich by to bylo horší. Řecko byla pěkná, dovolenková rallye, na které jsem ale zjistil, že mě to vlastně baví. Pak jsem jel dakarskou kvalifikaci ve Španělsku, kde mě to také bavilo. Jel jsem na velké motorce a uvědomil si, že je to o ústa," řekl Podmol.

Po Andaluské rallye, na které formálně splnil podmínky pro start na Dakaru, se rozhodl, že pojede ve svém vlastním týmu. Až do té doby spolupracoval s týmem Moto Racing Group, hlavně kvůli vlastním sponzorům se ale osamostatnil.

"Hlavní výhodou je, že budu vypadat dobře," smál se Podmol, který věří, že pro něj osamostatnění nebude problém. "Brzy ráno si sednu na motorku, vrátím se odpoledne a mechanik mi ji dá dokupy. A na týmové rozpravy si stejně všechno dojdu rád poslechnout sám," řekl rodák z Ostravy.

Sám se ale také musel v minulých týdnech vyrovnat s náročnou administrativou. "Každý tým na to má specialistu, já to dělal sám. Do toho jsem ještě komunikoval se sponzory a snažil se najít nějaké partnery. Vedle toho jsem čtyři pět hodin denně cvičil nebo byl na motorce, byla to docela hoňka," přiznal.

Přestože se na Dakar chystá poprvé, nechce se jen zúčastnit. "Spousta lidí mi říká, abych hlavně dojel do cíle, abych byl opatrný. Že by byla obrovská škoda, kdybych vypadl, protože jsem jel rychle. Je to ale závod, já jsem závodník a i kvůli dřině, kterou teď podstupuju, tak se tam nejedu jen vozit. A myslím si, že ani fanouškům a lidem, kteří mi věří, bych to nemohl udělat, protože by nikoho nebavilo sledovat někoho, kdo ze sebe nevydá všechno," řekl Podmol.

Až po návratu se mistr světa ve freestyle motokrosu z roku 2010, který v přípravě skočil se strojem pro Dakar i salto, rozhodne, zda se bude snažit i o další start na slavné soutěži. "Budu chytřejší v únoru. V období, kdy jsem toho měl plné zuby, tak jsem možná někde řekl, že pojedu jen jednou, ale uvidíme," uvedl Podmol.

Nijak netají, že starty na Dakaru mu musejí dávat i ekonomický smysl. Při celosvětové koronavirové krizi totiž přišel o svého dlouholetého partnera RockStar a start na lednové rallye proto musel financovat i ze svých zdrojů. "Uvidím, jak moc mě to bude bavit a jaké to bude mít benefity. Jsem taky trošičku realista a stojí to docela dost peněz. Najít partnery a sponzory je v této době složité a já se nechci dostat do bankrotu jen proto, že se mi líbí jezdit rallye," dodal Podmol realisticky.