Podmol při tréninku před Dakarem havaroval, upraví strategii

Džidda (Saúdská Arábie) - Nepříjemný pád zkomplikoval seznamovací trénink českého motocyklového jezdce Libora Podmola na blížící se Rallye Dakar. Mistr světa ve freestyle motokrosu upadl hned po 500 metrech na zkušební rychlostní zkoušce. Z nehody vyvázl bez vážné újmy a nepoškodil ani stroj, karambol jej ale přiměl změnit strategii pro závod. V jeho úvodu vsadí na opatrnost.

"Bál jsem se, že jsem to fatálně pohnojil. Naštěstí mi nic není, jen jsem se trochu uhodil do břicha a kousl do jazyku. Plival jsem krev. Navíc jsem se bouchl do hlavy, na navigaci byl otisk mého náhubku a trochu ji škrábl," uvedl Podmol v tiskové zprávě.

V Džiddě se nečekaně tvrdě seznámil s písečnou tratí, na které se Dakar pojede. A bude se muset vyrovnat i se stopami po dalších strojích, dnes představovaly problém vyjeté koleje po kamionech. "Píchl jsem si řídítka do břicha a narazil helmou do navigace. Nakonec pád dopadl dobře, ale takový začátek shakedownu jsem si rozhodně nepředstavoval," prohlásil šestatřicetiletý motocyklista, jenž se chystá na premiérový Dakar.

Nepříjemný pád jej při tréninku jen přibrzdil, ale nezastavil. Na trati byl ještě další hodinu. "Musel jsem se víc seznámit s pískem. Zjistil jsem totiž, že neumím číst duny. Nepoznám pořádně, jestli se jedná o mírný nebo hodně strmý kopec. Tohle je důvod, který mě vytrestal po pěti stech metrech," řekl Podmol.

Po nehodě se rozhodl, že upraví strategii pro závod. "Nechtěl jsem tuhle soutěž pojmout tak, že se jen svezu a zúčastním. Chci bojovat o co nejlepší umístění, nejlépe pak o ocenění nováčka roku. Ale pád na tréninku mě utvrdil v tom, že musím být ze začátku opravdu hodně opatrný. A jet s rozumem. Asi to byla výchovná facka," připustil Podmol.

Rallye Dakar odstartuje v sobotu úvodním prologem, první etapa je na programu v neděli.