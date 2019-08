Podmínky pro vodáky v Karlovarském kraji zlepšily deštivé dny

Karlovy Vary - Deštivé počasí posledních dnů přeje příznivcům vodáctví. Hladina Ohře díky dešťům stoupla a řeka je bez problémů sjízdná od Tršnic až do Perštejna. O něco lepší podmínky jsou tradičně na horním toku řeky od Tršnic do Karlových Varů, i na dalších úsecích by ale nyní měl být vody dostatek, zjistila dnes ČTK od provozovatelů vodáckých půjčoven.

"Díky dešti šla Ohře v posledních dnech zhruba o šest centimetrů nahoru. Splavná je určitě do Perštejna, možná až do Klášterce. A to pro všechna plavidla včetně raftů," řekl ČTK provozovatel půjčovny Dronte Bohumil Pražák. Lidé si ale podle něj nestěžovali ani v předchozím období sucha, přestože za Karlovými Vary byla místa, kde museli z lodět vystoupit.

Podle provozovatelů půjčovny Putzer je nyní stav Ohře optimální. Na rafty Colorado ale doporučují vyrazit maximálně v počtu čtyř dospělých s jedním dítětem či zavazadly, aby plavba byla komfortní.

Nejvytíženějším měsícem pro vodácké půjčovny je podle provozovatelů tradičně červenec. I když je horké slunečné počasí často spojené s nižším stavem řeky, vodáky k výpravě na řeku láká nejvíce. "Jakmile se zatáhne a občas prší, půjčují si lodě spíše skalní příznivci vodáctví. A v srpnu už se obecně lidé více orientují i na jiné druhy dovolené," podotkl Pražák.

Vodácké půjčovny v Karlovarském kraji nabízejí tradičně půjčení kanoí, raftů i potřebného vodáckého vybavení, jakou jsou například pádla, plovací vesty nebo barely na přepravu věcí. Populární novinkou posledních let je půjčování koloběžek, které zájemci mohou využít na cyklostezce podél řeky.