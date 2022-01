Podmínky pro růst životního minima kvůli zdražení jsou splněné, uvedlo MPSV

Praha - Podmínky pro mimořádné zvýšení životního minima jsou kvůli zdražování v Česku splněné. ČTK to potvrdila mluvčí ministerstva práce Eva Davidová. Z minima se odvozuje nárok na některé dávky či výše podpory od státu. Podle zákona může vláda částky zvednout, pokud náklady na výživu a základní potřeby za sledované období vzrostou aspoň o pět procent. Zatím není jasné, jestli k navýšení kabinet Petra Fialy (ODS) přistoupí. V programovém prohlášení uvádí, že zváží zavedení valorizace minima či některých dávek. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) před nedávnem ČTK řekl, že pracovníkům svého úřadu už zadal úkol, aby případné valorizace a jejich dopady přezkoumali.

"Podmínky pro navýšení životního minima jsou splněny," řekla ČTK mluvčí ministerstva.

Životní minimum se naposledy zvedlo od dubna 2020. Navýšilo se po osmi letech o 13,2 procenta. Tehdejší částky platily od ledna 2012. Podle údajů z podkladů k nařízení to mělo znamenat růst výdajů na dávky ročně asi o půl miliardy korun.

Podle zákona může vláda životní minimum zvýšit nařízením v řádném termínu od ledna, pokud za sledované období náklady na výživu a základní osobní potřeby vzrostou nejméně o pět procent. Index růstu spotřebitelských cen domácností poskytne statistický úřad. Částky minima je možné ale upravit i mimořádně. Od poslední změny ceny vzrostly asi o sedm procent.

Na přídavky na děti či porodné by po zvýšení minima dosáhlo víc rodin, zvedly by se i příspěvky pro některé pěstouny. Návrh rozpočtu od bývalé vlády Andreje Babiše (ANO) počítal pro letošek se schodkem 376 miliard korun. Fialova vláda oznámila, že chce deficit dostat pod 300 miliard. Jurečka už dřív připustil, že jeho resort může letos potřebovat víc peněz, než se počítalo. Důvodem je mimo jiné očekávaná mimořádná valorizace penzí kvůli zdražování. "Na poradě jsem zadával, abychom přezkoumali i další případné valorizace typu existenčního a životního minima," řekl nedávno ČTK ministr.

Životní minimum pro dospělého, který žije sám, činí teď 3860 korun. V rodině je pro dospělé i děti částka nižší. U první dospělé osoby v domácnosti dosahuje 3550 korun, u druhé 3200 korun. U dětí do šesti let je to 1970 korun, od šesti do 15 let 2420 korun a od 15 do 26 let pak 2770 korun. Existenční minimum je 2490 korun.

Například při sedmiprocentním navýšení by se životní minimum pro samotného dospělého dostalo na 4130 korun, zvedlo by se tak o 270 korun. U prvního dospělého v rodině by činilo 3800 korun, u druhého pak asi 3420 korun, u dětí zhruba od 2110 do 2960 korun. Existenční minimum by se zvedlo na 2660 korun. Na přídavky by tak dosáhli rodiče se dvěma dětmi do šesti let při příjmu domácnosti do zhruba 38.900 korun, nyní je to do asi 36.300 korun.