Podmínky podnikání se podle HK zhoršily, spustila pomocný systém

Čestlice (u Prahy) - Na zhoršení podmínek pro podnikání v České republice v posledním roce si na sněmu Hospodářské komory ČR (HK) postěžoval její prezident Vladimír Dlouhý. Vláda podle něj ustupuje odborům. Předseda ODS Petr Fiala řekl, že ČR se stává stále více sociálním státem a nejde cestou reforem. S poukazem mimo jiné na novou inovační strategii to odmítl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Komora na sněmu spustila systém poskytující podnikatelům na jednom místě přehled jejich povinností.

Podnikatelé chtějí od vlády, aby vytvářela poctivé a slušné podmínky pro podnikání a odstraňovala překážky, řekl Dlouhý v úvodním projevu. Dodal, že v posledních měsících ho častěji napadá spíše věta: "Alespoň nám neházejte klacky pod nohy". Přestože má podle něj Česko solidní hospodářský růst a prosperuje, možná stojí na prahu zpomalení ekonomiky.

Dlouhý kritizoval, že na hospodářskou a sociální politiku vlády mají vliv levicové strany. Zaručené mzdy a mzdové tarify navázané na minimální mzdu rostou podle něj rychleji než produktivita práce. Kritizoval zrušení karenční doby, tedy opětovné proplácení prvních tří dnů nemoci zaměstnavatelem, vyjádřil pochybnosti nad přínosem dalších vln elektronické evidence tržeb.

Sněm v závěrečném usnesení vyzval vládu, aby zastavila zvyšování minimální mzdy, zvýšila kvóty pro zaměstnávání zahraničních pracovníků na 50.000 ročně a přizpůsobila vzdělávání potřebám zaměstnavatelů. Komora také žádá urychlené dokončení stavebního zákona a předložení návrhu paušální daně, který by byl atraktivní pro malé podnikatele. Sněmovnu komora vyzvala, aby neuzákoňovala pátý týden placené dovolené.

Podle předáka Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josefa Středuly růst mezd pomáhá i firmám, protože lidé utrácejí za jejich výrobky. V reakci na Dlouhého projev dodal, že produktivita roste pomaleji, stále je ale násobně vyšší než mzdy. Odmítl názor, že by pracovníci chtěli nemocenskou po zrušení karence masivně zneužívat.

Fiala v projevu apeloval na to, že pokud se neudělá reforma státu, byrokracie se nesníží. "Faktem je, že jsme se z hlediska státu, vlády a veřejného sektoru za ten rok v této ambici nikam neposunuli. A to je prostě stagnace," řekl. Havlíček jako pozitiva vedle inovační strategie, která by měla vybudovat z ČR lídra v umělé inteligenci a inovacích, zmínil i chystaný stavební zákon, který má zjednodušit a zrychlit přípravu staveb. Od poloviny příštího roku by podle ministra mělo fungovat jednotné inkasní místo, které má zjednodušit výběr daní a sociálního a zdravotního pojistného.

Právní elektronický systém (PES), jehož ostrý provoz dnes komora spustila, umožňuje podnikatelům na jednom místě najít přehled všech povinností, které musejí splnit. Poskytuje informace z 19 nejdůležitějších zákonů, z nichž vyplývá 1185 povinností. Podle Dlouhého novinka pomůže podnikatelům snížit byrokratickou zátěž a ušetřit peníze na pokutách.

O novinku se zajímají úřady a podnikatelské organizace z několika evropských zemí. HK dává zákonodárcům nástroj, podle kterého se budou moci v budoucnu orientovat při nápravě spletitostí legislativy, řekl Dlouhý. Podle Havlíčka se vláda snaží s HK domluvit na placené spolupráci, aby podnikatelé měli systém zadarmo. Podobný systém měl iniciovat stát, protože je to služba občanům, uvedl Fiala.