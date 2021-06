Podle Zlámala ve Skotsku kauza Kúdela rezonuje i před zápasem s ČR

Glasgow/Praha - Brankáři Zdeňku Zlámalovi na konci května vypršela v týmu Heart of Midlothian smlouva, ale ve Skotsku ještě pár týdnů zůstal a v Glasgow navštíví pondělní úvodní zápas českých fotbalistů na mistrovství Evropy proti domácímu týmu. Podle pětatřicetiletého gólmana v zemi stále rezonuje kauza Ondřeje Kúdely. Když se k ní vyjádřil minule, byl na něj pořádán mediální hon a vedení Hearts mu dokonce dalo pokutu.

Slávista Kúdela dostal desetizápasový trest od UEFA za údajnou rasistickou urážku protihráče tmavé pleti Glena Kamary z Rangers v březnové odvetě osmifinále Evropské ligy v Glasgow. Čtyřiatřicetiletý reprezentační obránce kvůli tomu přišel o účast na evropském šampionátu.

"Tady ta kauza ještě pořád rezonuje a řeší se, hlavně u fanoušků Rangers. I já s tím měl trošku problém, protože jsem vyjádřil do českých médií svůj názor. Skotské noviny to převzaly a interpretovaly podle svého. Od Hearts jsem za ten rozhovor dostal pokutu a bylo mi doporučeno se omluvit. Já si ale za svým prohlášením stojím a nevidím nic, za co bych se měl omlouvat," řekl Zlámal v rozhovoru s ČTK.

Svůj názor nezměnil. "S rasismem absolutně nesouhlasím a vymezuji se proti jakémukoliv rasistickému chovaní. V případě Kúdely by se však měla ctít presumpce neviny, která je jedním z hlavních pilířů západního světa. Tady je to tvrzení proti tvrzení," upozornil zkušený brankář.

"Nikdo nemůže Ondru obvinit za něco, co vědí jenom oni dva s Kamarou. To by si klidně mohl kdokoliv vymyslet jakékoliv obviněni. Jestli mu řekl něco rasistického, dejme mu nejvyšší trest. Ale tady není důkaz a nevím, na základě čeho ho soudili a dali mu desetizápasový distanc," doplnil Zlámal.

Neočekává, že Skoti pojmou duel s Českem především jako odvetu za finského reprezentanta Kamaru. "Myslím si, že většina fanoušků to takhle nebude brát, ale samozřejmě se najdou někteří jedinci, asi z Rangers, kteří to tak vnímat budou. Skotští hráči to podle mě nebudou řešit vůbec," uvedl Zlámal, který ve Skotsku chytal i za St. Mirren a St. Johnstone.

Cítí, že domácí si na svěřence trenéra Jaroslava Šilhavého hodně věří. "Ta skupina s Anglií a Chorvatskem je hodně těžká. Jestli Skotsko bude chtít myslet na postup, tak nás musí porazit. Uvidíme, co bude, ale věří si na nás, to bez debat," uvažoval fotbalista s jediným startem za národní mužstvo.

Vadí mu, že reprezentace musela zrušit kemp v Edinburghu kvůli tvrdým opatřením skotských úřadů proti šíření koronaviru. V případě byť jediného pozitivní testu na covid-19 by totiž ve Skotsku hrozila karanténa celému týmu. Češi proto mají základnu v Praze, odkud budou létat k zápasům.

"Docela nechápu, že si UEFA nedomluvila se skotskou vládou nějakou výjimku. Dovolím si tvrdit, že tohle zavání neregulérností. Je to určitě výhoda pro Skotsko a Anglii. S tímhle já úplně nesouhlasím, kór na takovém velkém turnaji," prohlásil Zlámal.

Téměř dvaapadesátitisícový glasgowský stadion Hampden Park má být zaplněný zhruba ze čtvrtiny. "Skotsko bude mít nějakou menší výhodu, ale nebude to jako s plným stadionem. Hráči jsou zvyklí celý rok hrát před prázdnými tribunami, tak budou rádi i za těch 12 tisíc. Ale i kdyby lidi fandili jak blázni, tak to plný stadion nenahradí," řekl Zlámal.

Ze Skotska se v létě vrátí do České republiky, kde by rád chytal nejvyšší soutěž. "Myslím jenom na první ligu. Pokud nepřijde dostatečně zajímavá nabídka, fotbal si ponechám pouze jako koníček a budu se věnovat rodinné firmě," přiznal bývalý brankář Slavie, Sparty, Olomouce, Liberce, Bohemians 1905 nebo Zlína.

Budoucností se zatím tolik nezabývá a chce si užít Euro jako fanoušek. "Mám lístky na Skotsko i Chorvatsko. Byli jsme domluveni s kamarády z Česka, že sem přijedou, ale bohužel se nemohli dostavit. Tak tam jdu s jinými českými kamarády, kteří žijí ve Skotsku," dodal Zlámal.