Podle Zidanea musí být Real i přes vyřazení z LM na sezonu pyšný

Manchester - Trenér Realu Madrid Zinédine Zidane je přesvědčený, že jeho svěřenci mohou být navzdory vyřazení v osmifinále Ligy mistrů s Manchesterem City hrdí na to, co v sezoně dokázali. Podle něj se španělskému mistrovi povedl celý ročník z 95 procent na výbornou.

"Bílý balet" podlehl v páteční odvetě Manchesteru City na jeho hřišti stejně jako doma 1:2 a poprvé od sezony 2008/09 prohrál ve vyřazovací fázi soutěže oba zápasy. Pod Zidaneovým vedením vypadl Real v Lize mistrů premiérově, při prvním angažmá na jeho lavičce s ním v letech 2016 až 2018 pokaždé došel pro "ušatý" pohár.

"Kvůli prohře nemůžeme mít radost, nepostoupili jsme, ale musíme být pyšní na to, co se nám v průběhu ročníku podařilo. Devadesát pět procent z toho, co jsme v sezoně udělali, bylo vynikajících. Musíme přijmout, jak to proti City dopadlo," citoval klubový web Zidanea.

"Nejdůležitější je dát do toho všechno a to se nám povedlo. Uvidíme, jak se nám bude dařit v následujícím ročníku, ale musíme být šťastní. Teď si musíme odpočinout a pak se vrátíme, abychom prožili další skvělou sezonu," uvedl osmačtyřicetiletý Francouz, který po třech letech dovedl "Los Blancos" ke španělskému titulu.

Mrzelo ho, že se Realu nepovedlo v odvetě otočit výsledek. "Ve druhé půli za stavu 1:1 jsme mohli skórovat, ale nepodařilo se nám to. Nebudeme hledat výmluvy, jelikož žádné neexistují. Musíme pogratulovat soupeři a být spokojení. Děkuju všem hráčům za jejich celoroční práci," konstatoval mistr světa i Evropy.

Obě branky Manchesteru zavinil jeho krajan Raphaël Varane. Po jeho chybách anglický celek snadno skóroval. "Ta porážka je moje chyba a musím to přijmout. Jsem smutný kvůli spoluhráčům a jejich úsilí, které do zápasu vložili. Za porážku přijímám zodpovědnost. Chyby na této úrovni vyjdou velmi draho a nedovedu si je vysvětlit," řekl sedmadvacetiletý bek.