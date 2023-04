Podle zástupců kultury by zvýšení DPH ohrozilo jejich resort

Praha - Přesunutí vstupenek na kulturní akce do 21procentní sazby daně z přidané hodnoty (DPH) by podle zástupců kultury znamenalo ohrožení jejich resortu. O reformě DPH, kdy by měly být dvě sazby místo nynějších tří, uvažuje ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Vedle vstupenek na sportovní a kulturní akce navrhuje přesunout do nejvyšší 21procentní sazby také vodné a stočné nebo točené pivo. Koaliční partneři chtějí o sazbách i přesunech DPH ještě jednat. Zástupci kultury ČTK řekli, že případné přijetí Stanjurova návrhu by po pandemii covidu-19 a zdražení energií bylo pro resort další ranou.

Konečné návrhy na snížení schodku státního rozpočtu chce premiér Petr Fiala (ODS) sdělit jménem vlády zhruba za měsíc.

"Domnívám se, že po resuscitaci celého kulturního sektoru, která nastala po covidové době, kdy jsme jednali s tehdejší ministryní Alenou Schillerovou o úplném zrušení DPH na jakékoliv kulturní akce, by bylo nanejvýš vhodné zachovat jeho nejnižší možnou sazbu. Je to hodně důležité, protože jinak může být ohrožený celý kulturně-kreativní průmysl," řekla ČTK ředitelka a zakladatelka festivalu Tanec Praha Yvona Kreuzmannová.

Konkrétně Tanec Praha není v přímém ohrožení. Festival je vyjmutý z DPH, protože má velký podíl státních a veřejných dotací. "Na druhou stranu je velká řada kolegů pořádajících různé festivaly, kde samozřejmě DPH hraje obrovskou roli," upozornila.

Za síť multikin Cinestar ředitel společnosti Jan Bradáč uvedl, že zvýšení DPH pro kinaře státu nic nepřinese, protože plátci budou muset náklady přenést na diváky, kterých bude při vyšších cenách vstupenek méně. "Čekám na stanovisko vlády, ministerstvo kultury ví, jak na tom po covidu a zdražení energií jsme, zařazení kulturních akcí do nejvyšší sazby DPH by pro nás mohlo být zničující," uvedl.

Předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martin Vopěnka řekl, že pokud by se zvýšilo DPH na knihy ze současných deseti na 14 procent, tak by Česko mělo jednu z nejvyšších DPH na knihy v Evropě. "Předseda vlády Petr Fiala (ODS) v jednom rozhovoru uvedl, že vláda nebude DPH na knihy a tisk zvyšovat. Kladu si otázku, jestli je to nějaká partyzánská akce pana Stranjury, nebo jestli to má nějakou větší podporu. Už jsme si před pár lety ověřili, že pokud se knihy zdraží, tak se jich prodá méně. Lidé nejsou ochotni investovat do knih více, takže by to znamenalo, že by z knižního trhu odešlo zhruba 400 milionů korun ročně, což by chybělo nakladatelům i knihkupcům," podotkl.

V dnešním tiskovém prohlášení premiér Fiala uvedl, že zatím nelze žádné pracovní materiály pokládat za relevantní. O návrhu ministerstva financí v pondělí informovala Česká televize (ČT). Fiala odmítl, aby se uniklé pracovní podklady prezentovaly jako finální návrhy. Reforma DPH je součástí vládního plánu snížit v příštím roce schodek státního rozpočtu minimálně o 70 miliard korun. Sněmovní opozice je zásadně proti přesunům DPH.