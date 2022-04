Podle Západu může konflikt na Ukrajině pokračovat ještě dlouho

Washington/ Brusel - Mluvčí amerického ministerstva obrany John Kirby ve středu upozornil, že kvůli rozhodnutí Ruska soustředit se ve válce na Ukrajině na bojové operace na východě země se konflikt může protáhnout. Také generální tajemník NATO Jens Stoltenberg řekl, že válka může trvat dlouho a ruský prezident Vladimir Putin podle něho nezměnil nic na svém cíli ovládnout celou Ukrajinu.

"Skutečnost, že se (ruský prezident Vladimir) Putin soustředí na menší oblast zajisté představuje možnost, že násilí bude pokračovat, a v té části Ukrajiny by dokonce mohlo zesílit," řekl Kirby podle americké televize CNN. Dodal, že to může nastat, "protože očekáváme, že Ukrajinci v této oblasti, která jim patří a kde válčí osm let, budou nadále bojovat".

Rusko v posledních dnech stáhlo své jednotky z okolí Kyjeva a Černihiva a očekává se, že se nyní ve svém válečném úsilí zaměří na Donbas na východě Ukrajiny. Části dvou tamních oblastí - Doněcké a Luhanské - ovládají od roku 2014 proruští separatisté podporovaní Moskvou.

Šéf NATO Stoltenberg ve středu řekl, že je třeba být realisty a připravit se na to, že válka na Ukrajině může trvat "mnoho měsíců nebo dokonce let". Jím vedená aliance nemá žádná náznaky, že by se něco změnilo na tom, že Putin chce dostat pod kontrolu celé ukrajinské území a že chce "přepsat mezinárodní pořádek".

Ukrajinský generální štáb ve středu večer uvedl, že Rusko pokračuje v přípravách na útok s cílem získat kontrolu nad celou Doněckou a Luhanskou oblastí i nad azovským přístavem Mariupol, kde v katastrofálních podmínkách živoří desetitisíce lidí. Ukrajinské úřady připustily, že nemohou pomoci s evakuací lidí z města Izjum nebo do něj dodat humanitární pomoc, protože je zcela pod ruskou kontrolou, píše agentura Reuters.

Ukrajinský prezident v projevu zveřejněném v noci na dnešek na jeho facebookovém profilu řekl, že "budeme bojovat a nestáhneme se". Tak to podle něho bude do doby, než Rusko snahy o nalezení míru vezme vážně.

USA se domnívají, že zjistí, které ruské jednotky páchaly zvěrstva v Buči

Televizní stanici CNN to řekl nejmenovaný americký činitel. Identifikace těch ruských jednotek, které se na zabíjení v Buči podílely, je pro americké zpravodajské služby naprostou prioritou.

Od okamžiku, kdy se zprávy o zločinech ruských vojáků v Buči objevily, zpravodajské služby shromažďují a analyzují informace a dostaly se do fáze, kdy zužují okruh podezřelých.

CNN uvádí, že není jasné, zda Spojené státy svoje poznatky zveřejní, podle činitele to bude záviset na rozhodnutí ukrajinské strany. USA také zkoumají informace, které naznačují, že v době, kdy k zabíjení civilistů došlo, bylo v Buči rozmístěných více ruských jednotek. Američtí zpravodajci se snaží zjistit, zda se masakry děly v době, kdy se jedna ruská jednotka z města stahovala a druhá do něho přicházela.

V Buči na severozápad od Kyjeva se po ústupu ruských vojsk našlo mnoho zastřelených civilistů, někteří z nich se zavázanýma rukama. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského přišlo ve městě o život nejméně 300 obyvatel. Na Západě tyto zločiny vyvolaly rozhořčení. Kreml tvrdí, že obvinění založená na svědectvích místních obyvatel, humanitárních pracovníků a novinářů jsou cílenou provokací vlády v Kyjevě.

Ve městě Hostomel v sousedství Buči se podle tamních úřadů za 35 dnů ruské okupace ztratilo přes 400 lidí. Očití svědci potvrdili smrt některých z nich, část lidí se pohřešuje. Bývalý ukrajinský ministr obrany Arsen Avakov ve středu pozdě večer na telegramu zveřejnil video se záběry z garáže, ve které policie objevila těla jedenácti zabitých civilistů. Místní lidé podle Avakovova příspěvku vypověděli, že ruští ostřelovači využívali civilisty k tréninku střelby a jejich těla pak odvlekli do garáže. Tyto informace nelze nezávisle ověřit.

Ministři NATO projednají globální dopady ruské invaze a další podporu Ukrajiny

Ke druhému dni jejich jednání v Bruselu se připojí také šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba, který jim nastíní možnosti, jak vojensky pomoci zemi očekávající velkou ruskou ofenzivu na východě a jihu. S aliančními ministry zasednou také zástupci vlád partnerských zemí včetně Finska a Švédska, mezi jejichž obyvateli po invazi vzrostla podpora vstupu do NATO.

Podle generálního tajemníka aliance Jense Stoltenberga bude jedním z témat jednání role Číny, která odmítá odsoudit ruskou agresi a země NATO ji považují za stále silnějšího konkurenta. Alianční ministři budou hovořit o tom, jak přimět Peking k jasnému protiválečnému vymezení a vyloučení jakékoli podpory Moskvy.

Ruský útok, mezi jehož motivy podle prezidenta Vladimira Putina patřila snaha zabránit rozšiřování NATO, může podle diplomatů přinést opačný efekt. S aliančními ministry dnes budou jednat i kolegové z finské a švédské vlády. Tyto země sice zatím bez ohledu na rostoucí domácí podporu členství ve vojenském bloku nepodnikly ke vstupu žádné konkrétní kroky, Stoltenberg jim však vzkázal, že je všichni stávající členové ve svých řadách uvítají.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dopoledne na dálku promluví k řeckému parlamentu a odpoledne se prostřednictvím videa obrátí na kyperské poslance. Večer se za ním do Kyjeva společně vypraví slovenský premiér Eduard Heger a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. O situaci válečných běženců bude jednat německý kancléř Olaf Scholz s premiéry spolkových zemí. Valné shromáždění OSN má hlasovat o pozastavení ruského členství v Radě OSN pro lidská práva (UNHRC).

