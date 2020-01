Podle Zaorálka postrádala šéfka lidického památníku empatii

Lidice (Kladensko) - Ředitelka Památníku Lidice Martina Lehmannová, která ke dnešnímu datu rezignovala, podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD) postrádala schopnost komunikovat s lidmi a empatii nutnou pro jednání s přeživšími. Protože je odborně zdatná, Zaorálek nabídl Lehmannové na pondělní schůzce, aby post sama opustila. Ministr to dnes řekl novinářům. Zaorálek chce nyní co nejrychleji vyhlásit výběrové řízení na jejího nástupce. Přál by si najít někoho, kdo má vztah k Lidicím a je schopen empatie a citlivosti.

Fotogalerie

Někteří lidé, kteří přežili vyhlazení Lidic, ředitelku loni obvinili, že překrucuje fakta. Byla to reakce na televizní reportáž o údajném udání obyvatelky Lidic, která měla nahlásit četníkům svou židovskou podnájemnici. Reportáž vycházela z bádání historika z Historického ústavu Akademie věd Vojtěcha Kyncla, který už dříve ČTK řekl, že vycházel z pramenů, které považuje za autentické. Lehmannová dnes obvinění, že nectí fakta, odmítla. Složit funkci se rozhodla, protože nemá důvěru v Zaorálka.

Ministr dnes uvedl, že se rozkol mezi lidickými přeživšími a památníkem snažil řešit už loni. Lidé, kteří lidickou tragedii přežili, tehdy oznámili, že přerušují s památníkem spolupráci. "Stěžovali si, že podle jejich názoru k ním není přistupováno dostatečně citlivě, jejich výhrady byly vážné," konstatoval Zaorálek.

Lehmannové tenkrát podle svých slov řekl, že bez spolupráce s přeživšími nemá činnost památníku smysl. "Tehdy jsem řekl, že je to první úkol, který má, že se vztahy musí narovnat," uvedl Zaorálek. Ředitelka však podle něj komunikaci nezvládala a události po Novém roce naznačovaly, že se nic nezměnilo. "Připadá mi, že toho úkolu založeného na empatii a schopnosti komunikovat s lidmi a vcítit se do toho, co prožili, není schopná," dodal. Ředitelce v pondělí nabídl, ať sama rezignuje, protože odvolání může zhoršit budoucí uplatnění.

Lehmannová odmítá obvinění, že nectí fakta o Lidicích. Zaměstnanci památníku Lehmannové vyjádřili podporu a uvedli, že musela čelit nátlaku, mimo jiné lidické organizace Svazu bojovníků za svobodu, na což poukázala ve svém vyjádření i poslední žijící lidická žena Jaroslava Skleničková.

"Na svou práci v památníku jsem hrdá," dodala dnes Lehmannová s tím, že dostala od ministra na výběr, zda rezignuje, nebo bude odvolána. V čele památníku stála od dubna 2017. Instituci dočasně povede její statutární zástupkyně, vedoucí ekonomického oddělení Dagmar Kosová. Ministerstvo na místo vypíše konkurz.

Zaměstnanci památníku s přijetím rezignace nesouhlasí, podle nich je dlouhodobě proti ředitelce vedena vykonstruovaná kampaň. "Žádáme, aby se ministerstvo kultury nerozhodovalo ad hoc na základě vykonstruovaných stížností," uvedl mluvčí památníku Filip Petlička.

Skleničková v dopise ministrovi kultury mimo jiné píše, že si na činnost památníku nemůže stěžovat, podle ní funguje dobře, důstojně a se vší odpovědností. Reportáž České televize byla dle Skleničkové nevhodně načasovaná a ředitelka v ní vystoupila neutrálně.

Zaorálek chce co nejdříve vypsat výběrové řízení. "A najít někoho, kdo má nejen schopnost rozumět faktům a historii, ale také lidem," uvedl. Dodal, že se nechce plést do debaty historiků. "Jde mi o to, jak vystupuje památník, nejde mi o zkoumání odborných věcí," dodal.

Památník Lidice připomíná nacistické vyhlazení obce Lidice 10. června 1942. Záminkou se stala domnělá souvislost obce s atentátem na říšského protektora Reinharda Heydricha, ze zhruba 500 obyvatel Lidic jich válku přežilo 160. Přímo v Lidicích bylo 10. června 1942 zastřeleno 173 lidických mužů, následně 16. června 1942 v Praze-Kobylisích dalších 26 občanů Lidic. Pobyt v koncentračních táborech nepřežilo 53 lidických žen. V deportačním táboře bylo v plynovém autě udušeno 82 lidických dětí. Po osvobození se do Lidic postupně vrátilo 143 lidických žen a 17 dětí.