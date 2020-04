Podle WHO neexistuje důkaz, že se nelze koronavirem nakazit znovu

Ženeva - Zatím neexistuje důkaz, že lidé, kteří se vyléčili z nákazy koronavirem, jsou chráněni před druhou stejnou koronavirovou infekcí. A to i přesto, že mají protilátky. Uvedla to Světová zdravotnická organizace (WHO). V prohlášení proto varovala před vydáváním nějakých "dokladů o imunitě" či podobných certifikátů pro lidi, kteří nákazu prodělali. Tento přístup může podle WHO ještě více přispět k šíření nemoci covid-19.

Jihoamerický stát Chile například minulý týden oznámil, že zavádí "zdravotní pasy" pro ty, kteří se z koronavirové infekce vyléčili. Jestliže tamní úřady zjistí, že vyléčení mají v těle protilátky, mohou se okamžitě zapojit zpátky do pracovního procesu.

WHO ale před tímto postupem varovala. Zároveň zdůraznila, že přesnost a spolehlivost testů na protilátky "nemusí být zaručená".

"Nepřesné imunodiagnostické testy mohou nesprávně rozdělit lidi dvěma způsoby," uvedla ve svém prohlášení WHO. "Zaprvé mohou být ti, kteří byli nakaženi, označeni ze negativní, a nebo naopak ti, kteří nebyli infikováni, mohou být označeni za pozitivní. Obě tyto chyby mají vážné důsledky," dodala organizace.