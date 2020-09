Podle WHO může počet obětí covidu překonat i dva miliony

Bratislava/Berlín/Moskva - Než se začne široce používat vakcína proti koronavirové nákaze, mohl by celosvětově počet mrtvých s covidem-19 dosáhnout zhruba dvou milionů. Bez soustředěného úsilí o potlačení pandemie může být konečná bilance ještě horší. Naznačil to podle agentury Reuters krizový expert Světové zdravotnické organizace (WHO) Mike Ryan.

"Dokud to nebudeme dělat (úspěšně očkovat), celkové číslo, o němž mluvíte (dva miliony), není jen představitelné, ale také bohužel velmi pravděpodobné," řekl Ryan na novinářský dotaz ohledně odhadovaného počtu obětí nynější pandemie.

Ryan upozornil, že znepokojivý nárůst počtu nakažených má nyní Evropa a že tento kontinent čeká mnoho práce, jak dostat šíření viru pod kontrolu a situaci stabilizovat.

V současnosti se podle americké Univerzity Johnse Hopkinse počet potvrzených úmrtí v souvislosti s koronavirovou infekcí celosvětově blíží jednomu milionu. Nový koronavirus se přitom poprvé objevil před zhruba devíti měsíci v Číně.

Ryan dnes vyjádřil naději, že brzy do Číny vyrazí mezinárodní expertní mise, která by měla zkoumat původ viru v živočišné říši.

Slovensko má nový rekord nakažených, chystá nová omezení

Slovensko ve čtvrtek třetí den v řadě zaznamenalo rekord potvrzených nových případů koronavirové nákazy. Podle premiéra Igora Matoviče přibylo 419 infikovaných, poprvé tak v zemi s téměř 5,5 milionu obyvatel denní hlášený přírůstek přesáhl hranici 400 nakažených. Odpoledne po jednání vládní pandemické komise Matovič řekl, že v pondělí bude ústřední krizový štáb rozhodovat o výrazném omezení počtu lidí na hromadných akcích.

"Nerozvážnost, lehkovážnost a egoismus zvítězily. Neustálé útoky, zpochybňování nebezpečnosti covidu, teatrální ignorování opatření, vysmívání se těm, kdo je dodržují, přinesly své výsledky. Výsledky ´boje za svobodu´, který nyní svobodu vezme všem," napsal Matovič na sociální síti.

Pandemická komise podle Matoviče navrhla snížení nejvyššího počtu lidí na hromadných akcích, a to na sto v interiérech a 200 v exteriérech, což by znamenalo pětinu oproti současnosti. Akce, kde lidé nemohou sedět, by se nemohly konat vůbec. Svateb by se mohlo zúčastnit maximálně 30 osob. Zmíněné snížení počtu účastníků hromadných akcí s platností od začátku října pandemická komise navrhovala již před dvěma týdny, Matovič ale tehdy prosadil zachování současných omezení. Nyní premiér řekl, že za větší volnost bojovat již nehodlá.

"Čeká nás těžká doba. I když dnes přijmeme opatření, jejich dopad budeme vidět možná za deset až 14 dní," řekl Matovič.

Například proti nošení roušek, které je na Slovensku povinné v budovách, vystupuje z parlamentních formací hlavně opoziční krajně pravicová strana Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko. Média v srpnu ale upozornila, že sám Matovič neměl na svatební hostině svého stranického kolegy roušku. Matovič dnes řekl, že na zmíněné akci selhal. Právě svatby patří podle hygieniků k rizikovým akcím.

Slovenští policisté dnes na hraničních přechodech zahájili předem ohlášené náhodné kontroly dodržování nařízení hygieniků. Cestující, kteří se vracejí z takzvaných rizikových zemí EU, musejí předložit negativní výsledek testu na koronavirus, nebo se registrovat a nastoupit do karantény. Minulý týden Bratislava zařadila mezi rizikové státy kvůli šíření koronaviru i Českou republiku.

V Polsku přibylo rekordních 1587 případů koronavirové nákazy

Polsko za posledních 24 hodin zaznamenalo dalších 1587 nakažených koronavirem, což je nejvíce od začátku epidemie v zemi. Za uplynulý den přibylo rovněž 23 úmrtí s nemocí covid-19, informovalo dnes ministerstvo zdravotnictví.

Celkově již úřady v zemi se zhruba 38 miliony obyvatel evidují 84.396 infikovaných virem SARS-CoV-2 a 2392 úmrtí s covidem-19. Na 66.740 osob se dosud uzdravilo.

Aktuální denní bilance je nejvyšší od počátku epidemie v Polsku, přičemž teprve potřetí překonal počet nakažených hranici tisíce. Poprvé hlásila Varšava přes tisíc případů v sobotu.

Nejvíce nových případů se potvrdilo v Mazovském vojvodství, v němž leží hlavní město Varšava. Malopolské vojvodství na hranicích se Slovenskem je z hlediska počtu nově nakažených na druhém a severozápadní Kujavsko-Pomořanské vojvodství na třetím místě.

V Německu přibyly opět více než dva tisíce nakažených koronavirem

Počet nakažených koronavirem v Německu opět překonal hranici dvou tisíc. Za posledních 24 hodin se infikovalo 2153 lidí, 15 nákaze podlehlo, oznámil dnes Institut Roberta Kocha (RKI). V Česku, které má osmkrát méně obyvatel, ve čtvrtek přibylo 2913 nakažených.

Celkem se v Německu, které má asi 83 milionů obyvatel, od počátku epidemie nakazilo virem SARS-CoV-2 už 280.223 lidí. Počet obětí stoupl na 9443.

Za poslední týden je to již počtvrté, co denní přírůstek nakažených v Německu překonal dvoutisícovou hranici.

Nejrychleji nakažených přibývalo na přelomu března a dubna, kdy jich denně bývalo více než 6000. Denní počty infikovaných se v následujících měsících snižovaly, od konce července ale zase rostou.

Počet potvrzených případů souvisí také s počtem provedených testů. Testovaných přibývá, v posledních dnech se ale podle agentury DPA zvyšuje i podíl těch testů, které vyjdou jako pozitivní.

Německo kvůli vývoji epidemické situace ve středu zařadilo na seznam rizikových oblastí téměř celé Česko. Výjimku tvoří jen Ústecký a Moravskoslezský kraj.

V Rusku ve čtvrtek denní přírůstek nakažených překročil 7000

V Rusku dál stoupají denní přírůstky infikovaných koronavirem a ve čtvrtek po dlouhé době překročily hranici 7000. Za posledních 24 hodin přibylo 7212 případů nákazy, což je nejvíce od 12. července. Úmrtí souvisejících s koronavirem je už celkově přes 20.000. Informovala o tom dnes agentura TASS s odvoláním na operativní štáb pro boj proti šíření koronavirové infekce.

V Rusku se od začátku epidemie oficiálně nakazilo 1,136.048 lidí. Z nich 20.056 pacientů podlehlo nemoci covid-19, jejímž původcem koronavirus SARS-CoV-2. Ve čtvrtek přibylo 108 obětí.

Rusko je z hlediska celkového počtu potvrzených případů infekce čtvrtou nejvíce zasaženou zemí na světě, po Spojených státech, Indii a Brazílii. Z hlediska počtu úmrtí se dál drží na 12. příčce.

Představitel úřadu Rospotrebnadzor, který mimo jiné sleduje epidemickou situaci v zemi, Alexandr Gorelov v souvislosti s opětným každodenním stoupáním počtu nově nakažených prohlásil, že se nejedná o žádnou druhou vlnu šíření koronaviru. "Pandemie koronaviru nikam neodešla, nejde o druhou vlnu. Epidemická křivka, epidemický proces se vyvíjejí jako pokračování první vlny," citoval Gorelova TASS.

V Rakousku přibylo 684 nakažených, Dolní Rakousy zpřísňují

V Rakousku za poslední den přibylo 684 případů nákazy koronavirem, což odpovídá průměru za poslední týden. Výrazně ubylo hospitalizovaných pacientů s nemocí covid-19: ze 463 ve čtvrtek na dnešních 411. Spolková země Dolní Rakousy, která hraničí s Českem, dnes ohlásila zpřísnění restrikcí, informovala agentura APA.

Od začátku epidemie se v alpské republice koronavirem SARS-CoV-2 infikovalo 41.500 lidí. S covidem-19 zemřelo celkově již 786 osob, z toho tři za poslední den. Momentálně je v Rakousku 8413 nakažených.

Průměrný denní přírůstek za poslední týden činí v Rakousku 691 nakažených. Ministr zdravotnictví Rudolf Anschober dnes v této souvislosti hovořil o "stabilizaci na vysoké úrovni".

Úřady za posledních 24 hodin provedly 20.409 testů, poprvé tak překonaly hranici 20.000. Celkově již test podstoupilo 1,528.191 lidí.

V reakci na stoupající počty infikovaných v Dolních Rakousech dnes hejtmanka Johanna Miklová-Leitnerová ohlásila zpřísnění opatření proti šíření nákazy. Platit mají od 1. října v okresech, které se na koronavirovém semaforu ocitnou v oranžové nebo červené barvě. Dolní Rakousy jsou z hlediska nakažených po Vídni momentálně nejhůře postiženou spolkovou zemí.

Restrikce se budou týkat zejména sportovních a jiných společenských akcí. V "oranžových" a "červených" okresech se sportovní zápasy - s výjimkou první fotbalové ligy - budou moci odehrávat pouze bez diváků. Kapacita sedících diváků na společenských akcích nebude smět přesáhnout 250 ve vnitřních prostorách a 1000 ve venkovních. Restaurace budou muset vytvářet seznamy hostů, aby bylo případné šíření nákazy snáze trasovat. V "červených" okresech budou muset podniky zavírat ve 22:00, v "oranžových" smějí mít otevřeno do jedné hodiny po půlnoci.