Podle Welsche udělalo MS z basketbalistů nové vzory pro mládež

Praha - Úspěšné tažení české reprezentace na mistrovství světa v Číně podle Jiří Welsche udělalo z basketbalistů i nové domácí vzory pro mládež. Bývalý hráč NBA by si přál, aby basketbalová komunita teď vytěžila ze šestého místa svěřenců Ronena Ginzburga co nejvíce pro další rozvoj.

"Doteď jsme měli Honzu Veselého, který byl támhle v Turecku. Tomáše Satoranského, který byl někde za oceánem v Americe. Ale myslím, že tento šampionát ukázal, že můžeme mít i tady doma hrdiny a hráče, ke kterým mladí basketbalisté můžou vzhlížet. Vytvořil naše domácí hrdiny a nové vzory pro mladé basketbalisty," řekl Welsch.

"Jak do letoška snili kluci, že budou smečovat jako Tomáš Satoranský, tak můžou přemýšlet a na hřištích za barákem vyvolávat, že budou dávat trojky jako Vojta Hruban nebo Jarda Bohačík," doplnil Welsch, který dnes v pražské hale na Královce společně s dalším bývalým hráčem NBA a trenérem Audiem Norrisem podpořil slavnostní draft čtvrtého ročníku celosvětového projektu školní basketbalové akce Jr. NBA League na českém území.

"Možnost pro naše děti, školy i náš basketbal se spojit se značkou NBA je vždycky jedinečná. To, že děti dostávají tuto příležitost už v deseti nebo jedenácti letech, je prostě skvělé," prohlásil Welsch, někdejší hráč Golden State, Bostonu, Clevelandu a Milwaukee.

Pro nadějné basketbalisty jsou velký příkladem i současní reprezentanti. "Může to být jeden ze střípků skládanky. Všichni jsme na nějaký významnější úspěch čekali. To, jak kluci hráli v Číně, vzbudilo velkou vlnu pozitivních emocí," podotkl Welsch.

"Ale je potřeba na to navázat kontinuální prací nás všech, ať už České basketbalové federace, klubů, trenérů a rodičů. Všichni se musíme spojit v té české basketbalové komunitě a pokusit se z toho úspěchu vytěžit maximum," prohlásil předseda komise vrcholového basketbalu chlapců v ČBF.

Welsch přiznal, že šesté místo na mistrovství světa nečekal. "Musím říct, že mě to absolutně zaskočilo. Věděl jsem, že tým je silný. Že má silného ducha, velice kvalitní hráče a megastar (Tomáše Satoranského z Chicaga). Ale abychom se dostali takhle daleko a zůstali v turnaji do posledního víkendu, to nečekali ani největší optimisti," řekl Welsch.

Pořád prý přemýšlí, co k tomuto úspěchu vedlo. "Byla tam kombinace toho, že jsme se postupem ze základní skupiny dostali na nějakou pozitivní vlnu, která s každým dalším výkonem a výsledkem jen rostla. Z kluků spadlo jakékoliv další očekávání a mohli hrát uvolněně," prohlásil.

"Proti nám hráli všichni ti favoriti - do té doby neporažená Brazílie, Řecko jsem vnímal jako jednoho z kandidátů na titul. Měl jsem pocit, že proti nám hráli a čekali, až my složíme zbraně a sami sebe porazíme, ale to jsme samozřejmě neudělali," podotkl Welsch.

"Boči (Bohačík), Vojta (Hruban) hráli jak smyslů zbavení. S jakým sebevědomím stříleli a pohybovali se po hřišti, to bylo úžasné sledovat. Ondra Balvín hrál nejlepší basketbal svého života, Patrik Auda podal skvělé výkony a zbytek týmu také," řekl o bývalých spoluhráčích Welsch.

Podobnou euforii v týmu prožíval při mistrovství Evropy v roce 2015, kde Češi i s Welschem v sestavě skončili sedmí. "Toto bylo ale mistrovství světa, takže dimenze je tady trošku jiná. Obzvlášť v tom, jak to vnímají lidi venku. Navíc to vzbudilo pozornost i u lidí mimo tu basketbalovou komunitu, to je nejdůležitější," doplnil.

Čeští basketbalisté si v Číně vybojovali možnost hrát příští rok v červnu v kvalifikaci o olympijské hry v Tokiu. "Po mistrovství světa by byla olympiáda samozřejmě další střípek. Už být v té kvalifikaci je dobré, protože nás čeká potom za další rok jiný vrchol, mistrovství Evropy 2021 v Praze. Je dobré, že kontinuita kolem národního týmu může pokračovat během následujících let," uvedl Welsch.

Věří, že v kvalifikaci, která bude teprve rozlosována, má Ginzburgův tým šanci uspět. "Je to miniturnaj a pod vlivem momentální formy a nějakých pozitivních pocitů se dá uhrát v podstatě cokoliv. Je to o čtyřech zápasech. Tento tým ukázal, že všechny předpovědi postaví na hlavu," dodal Welsch.