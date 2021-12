Podle výboru a rady by mohlo být nařízení očkování jen podle věku diskriminační

Praha - Povinné očkování proti koronaviru by se nemělo nařizovat jen podle věku. Takové opatření by mohlo být diskriminační. Shodl se na tom vládní výbor pro práva starších lidí. Podpořil dobrovolné očkování a doporučil k němu pozitivně motivovat. Souhlasila s tím i vládní rada pro seniory a stárnutí. ČTK o tom informovala Olga Jeřábková z úřadu vlády z odboru lidských práv.

"Výbor zdůraznil, že povinné očkování proti covid-19 by nemělo být uloženo ryze na základě příslušnosti osob k určité věkové kategorii, neboť takové opatření by mohlo být shledáno diskriminačním," uvedla Jeřábková. Výbor, který spadá pod radu vlády pro lidská práva, stanovisko připravil spolu s vládní zmocněnkyní pro lidská práva Helenou Válkovou (ANO) na středečním zasedání. Rada vlády pro seniory a stárnutí populace vyslovila souhlas s textem dnes.

Jeřábková sdělila, že výbor ve stanovisku podpořil dobrovolné očkování a doporučil zdravotním pojišťovnám a dalším institucím využívat všechny pozitivní motivační nástroje, které mají. Členové výboru upozornili také na to, že povinné očkování stejně jako jiná plošná opatření musí být řádně zdůvodněno. Zdůvodnění musí zohlednit rozhodující faktory, a to třeba riziko přenosu nemoci u určité profese, zdravotní stav člověka či význam očkování určité skupiny pro ochranu veřejného zdraví. Musí být také jasný cíl a to, zda je krok přiměřený a nezbytný, dodala Jeřábková.

Podle platné vyhlášky se musí proti covidu nechat naočkovat lidé nad 60 let a pracovníci vybraných profesí. Základní očkování dvěma dávkami musejí mít hotové do konce února příštího roku. Čerství šedesátníci a šedesátnice budou muset na první dávku jít nejpozději do čtyř měsíců po šedesátých narozeninách. Očkovací povinnost se pak týká i přeočkování. Očkování proti koronaviru musí mít i zdravotníci a medici, pracovníci sociálních služeb, hygienici, policisté, strážníci či hasiči, vojáci i příslušníci zpravodajských služeb.