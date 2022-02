Podle vůdce separatistů Moskva uznala nezávislost v širších hranicích

Kyjev/Moskva - Vůdce separatistické Doněcké lidové republiky (DLR) řekl, že Rusko uznalo její nezávislost v hranicích celé Doněcké oblasti, tedy včetně území, které separatisté nyní nekontrolují. Informovala o tom agentura Reuters. "Otázka hranic není jednoduchá, rozhodne se o ní později," řekl Denis Pušilin ruské státní televizi. Vůdce Luhanské lidové republiky se zatím k této věci nevyjádřil. Pušilin podle ruských agentur také nevyloučil, že Doněck požádá Rusko o vojenskou pomoc na základě dohod, které Moskva uzavřela s "lidovými republikami".

"Je třeba si uvědomit fakt, že ne všechna naše území kontrolujeme. Není to jednoduchá otázka a bude vyřešena později. Jak a co může taková či jiná řešení ovlivnit, ukáže čas a přirozeně stanovisko ukrajinské strany," citovala vůdce povstalců agentura Interfax. Na upřesňující otázku, zda se Doněck chystá vybojovat území, které nyní nekontroluje, Pušilin odpověděl, že by tak silně nepředbíhal dopředu a postupoval by po etapách. Dodal, že nevidí ze strany Kyjeva kroky k přerušení snah ovládnout region násilím.

Doněcká a Luhanská oblast leží na samém východě Ukrajiny a dohromady mají zhruba 53.000 kilometrů čtverečních, což odpovídá asi 70 procentům rozlohy Česka. Proruští separatisté ovládají přibližně třetinu tohoto území. Zbytek - včetně strategicky významného přístavního města Mariupol - je pod kontrolou ukrajinských vládních sil.

Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí podepsal výnosy uznávající nezávislost obou separatistických republik. Z vyjádření ruských představitelů však stále není jasné, zda Moskva uznala jejich svrchovanost v současných hranicích území ovládaných separatisty nebo v administrativních hranicích celých ukrajinských oblastí, z nichž většinu má nadále pod kontrolou Kyjev.

Náměstek ruského ministra zahraničí Andrej Rudenko dnes řekl, že Rusko uzná obě "lidové republiky" v rámci hranic, v nichž úřady těchto republik mají pravomoc. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ale na tiskové konferenci uvedl, že tomu tak bude v rámci hranic, ve kterých se prohlásily republikami: "V hranicích, ve kterých existují a byly vyhlášeny," opakoval Peskov vytrvale na dotazy novinářů, kteří se snažili získat podrobnější vyjádření.

Reuters: Rusko může podle dohod s povstalci zřídit vojenské základny v Donbasu

Podle dohod, které v pondělí prezident Vladimir Putin podepsal s vůdci obou separatistických regionů v Donbasu, může Moskva v povstaleckých republikách na východě Ukrajiny vybudovat vojenské základny. Informovala o tom agentura Reuters.

Podle dvou shodných dokumentů má Moskva právo budovat v separatistických oblastech základny a obě povstalecké republiky mohou teoreticky činit totéž v Rusku. Z dohod dále vyplývá, že se strany zavazují k vzájemné obraně a podpisu smluv o obranné spolupráci jakož i k uznání vlastních hranic.

Otázka hranic je podle Reutes důležitá, protože separatisté si nárokují také části Doněcké a Luhanské oblasti, které jsou nyní pod kontrolou Kyjeva. Nejmenovaný poslanec ruského parlamentu a bývalý politický vůdce povstalců v Doněcku minulý měsíc Reuters řekli, že separatisté budou od Ruska očekávat pomoc při ovládnutí tohoto území. Podle ruského senátora Andreje Klimova se nicméně Moskva chystá uznat nezávislost samozvaných republik v jejich současných hranicích.

Smlouvy s povstaleckými regiony jsou uzavřené na deset let s možností automatického prodloužení na další pětiletá období, pokud ani jedna ze stran ujednání nevypoví.

Svědci, na které se odvolává stanice Rádio svobodná Evropa/Rádio svoboda (RFE/RL), uvedli, že jednotky ruské armády již vstoupily na území povstaleckých republik v Donbasu a zamířily k linii dotyku, která separatisty dělí od ukrajinských vládních sil. Podle agentury Reuters byly na okraji Doněcka, který je baštou proruských separatistů, vidět kolony neoznačených vojenských vozidel včetně tanků.