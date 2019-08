Podle Vrby neproměňuje Plzeň šance, které by měly končit góly

Praha - Ve třetím z posledních čtyř soutěžních utkání nevstřelili fotbalisté Plzně gól. Kvůli bezbrankové remíze na hřišti Bohemians 1905 přišli ve čtvrtém ligovém duelu sezony o první body. Podle trenéra Pavla Vrby neproměňují Západočeši šance, které by měli.

"Nezpracujeme balón, když můžeme jít sami na gólmana, což jsou věci, které jsou špatně. Krmi (Krmenčík) se soubojově ve velkém vápně neprosadil, Kopi (Kopic) se ke konci zápasu dobře uvolnil a vystřelil z hranice pokutového území a netrefil bránu. To jsou situace, které by měly končit góly, bohužel nekončí a to potom ovlivňuje výsledek," řekl na tiskové konferenci Vrba.

Plzeň má kvůli soubojům v evropských pohárech nabitý kalendář. V úterý prohrála 0:4 s Olympiakosem Pireus a vypadla ze 2. předkola Ligy mistrů. Už ve čtvrtek ji v Belgii čeká souboj 3. předkola Evropské ligy proti Antverpám. Přesto Vrba v duelu s Bohemians udělal oproti souboji v Řecku jedinou změnu v sestavě, když Limberský zastoupil Hlouška.

"Ze zkušenosti, kterou mám po nabitém programu, vždycky, když je to tři dny a zápas, tak to není problém. Spíš je problém, když jsou dva dny a zápas. Z tohoto pohledu jsem neviděl velký problém. Naopak si myslím, že jsme tempo stupňovali a v závěru jsme byli na tom lépe než Bohemka. Neviděl jsem, že by byl v kondici problém nebo že bychom neměli sílu na to, abychom zápas v závěru neotočili," uvedl Vrba.

Bezgólový výsledek s "Klokany" podle něj odpovídal průběhu hry. "Bohužel i když jsme se ve druhém poločase výrazně zlepšili, nedokázali jsme dát gól a když budu brát výsledek podle průběhu zápasu, tak je asi zasloužený, protože Bohemka byla lepší v prvním poločase a my ve druhém," prohlásil někdejší reprezentační kouč.

Viktoria v Ďolíčku potřetí za sebou nezvítězila. "Nevím, jestli je to náhoda. Bohemka se proti nám vždycky zvláštně vyhecuje, určitě má obrovskou motivaci. Je to pro ně možná zápas sezony, aspoň mi to tak vždycky připadalo. I fanoušci je podporují tak, že nechtějí vidět prohru mužstva. Zápas byl bojovný, Bohemka ho odmakala, jak se sluší a patří. Za tu bojovnost a nasazení si bod zasloužila," uznal Vrba.