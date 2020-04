Podle virologa by se v květnu teoreticky mohla bundesliga hrát

Mohuč (Německo) - Podle německého virologa Alexandera Kekulého je teoreticky možné, že by se fotbalová bundesliga v květnu znovu rozběhla. Ředitel institutu lékařské mikrobiologie při univerzitní klinice v Halle/Saale nicméně upozornil, že v letošním roce se nejspíš všechna utkání odehrají před prázdnými tribunami.

Německá bundesliga je kvůli pandemii koronaviru přerušena do 30. dubna a v zájmu jejím i UEFA je, aby se dohrála. "Z čistě virologického hlediska to možné je. Teoreticky se ty zápasy zajistit dají. Otázkou je, jak lidem vysvětlíte, že se fotbalu dostane takového mimořádného zacházení," řekl Kekulé ve sportovním studiu televize ZDF.

Hráči a další účastníci by totiž museli dodržovat přísná opatření včetně častých testů na koronavirus. Nad tím už se pozastavili někteří lékaři, neboť by testování zdravých fotbalistů přidělávalo práci už tak vytíženým laboratořím. Odhaduje se, že v případě dokončení bundesligové sezony by bylo potřeba až 20.000 testů.

V případě restartu by se musela bundesliga hrát před prázdnými tribunami, což by podle Kekulého platilo pro celý rok 2020. "V tomhle jsem pesimista. Raději bych si na tento rok už nic s diváky neplánoval," uvedl virolog.

Bundesliga byla přerušena 13. března a některé kluby už začaly se společným tréninkem v malých skupinách. Německo eviduje přes 90.000 nakažených koronavirem a 1330 úmrtí.