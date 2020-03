Podle vědců loni v Grónsku odtálo rekordních 600 miliard tun ledu

Washington - Za loňského mimořádně teplého léta roztálo v Grónsku rekordních 600 miliard tun ledu. To je dost na to, aby se globální hladina moří a oceánů zvedla během dvou měsíců o 2,2 milimetru. Uvádí to nová odborná zpráva vypracovaná vědci amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) a Kalifornské univerzity v Irvinu.

"Víme, že loňské léto bylo v Grónsku obzvláště teplé a že tam tály všechny kouty ledového příkrovu. Ale ty údaje jsou skutečně enormní," uvedla vedoucí kolektivu autorů uvedené zprávy Isabella Velicognaová, vedoucí projektová vědkyně v Laboratoři tryskového pohonu (JPL) NASA a profesorka univerzity v Irvinu.

Loňské ztráty ledu v Grónsku jsou více než dvojnásobné ve srovnání s průměrem ročních ztrát v období let 2002 až 2019, poznamenala JPL NASA ve své informaci věnované uvedenému odbornému dokumentu o rekordním tání.

Podle jiné vědecké zprávy zveřejněné loni v prosinci v časopise Nature od roku 1992 Grónsko ztratilo 3,8 bilionu tun ledu a tempo odtávání se zvýšilo z 33 miliard tun za rok v 90. letech na 254 miliard ročně během uplynulé dekády. Grónský led přímo přispívá ke vzrůstu hladin oceánů kvůli tomu, že spočívá na pevném podkladu, na rozdíl od tajícího antarktického ledu, který plave na vodní hladině. Vrcholem byl rok 2011, kdy Grónsko ztratilo dokonce 335 miliard tun ledu.