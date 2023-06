Podle Válka vznikl v kroměřížské psychiatrii pat, lékaři výpovědi stáhnou

Kroměříž - Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) vznikla v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži (PNKM) patová situace, různá nedorozumění a nepochopení. Při dnešní návštěvě PNKM se se všemi zaměstnanci shodnul na tom, že všem jde o péči o pacienty. Válek to po dnešní návštěvě nemocnice řekl novinářům. V nemocnici podala na konci května kvůli sporům s ředitelem nemocnice Pavlem Polákem výpověď polovina ze 12 primářů a primářek, 11 z 19 atestovaných lékařů a tři z osmi atestovaných klinických psychologů. Vedení PNKM včetně Poláka před týdnem rezignovalo na své funkce, odejde ke konci června.

Vedením nemocnice bude od července pověřen ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík. Výběrové řízení bude po prázdninách. Lékaři, kteří dříve podali výpověď, své výpovědi stáhnou. "Stažení výpovědí je definitivní. Předáme to k rukám pana ředitele fakultní nemocnice," řekla dnes novinářům jedna z nespokojených lékařů, primářka Lucie Macharáčková.

Nespokojení lékaři v dřívějším prohlášení uvedli, že ředitel nemocnice neodbornými zásahy vstupuje do léčebného procesu a jeho přístup k psychiatrii představuje přímé ohrožení péče o pacienty. Polákovo rozhodnutí rezignovat uvítali. Polák již dříve označil výpovědi lékařů za hrubý nátlak, svým chováním podle něj vyvolávali paniku mezi zaměstnanci. V nemocnici panoval odpor ke změně, uvedl.

Podle Válka vznikla v nemocnici řada nedorozumění. "Trošku mě mrzí, že to nebylo řešeno třeba diskusí na výboru Psychiatrické společnosti, kolegové jsou členy výboru, mohli se obrátit na výbor. Výbor mohl iniciovat jednání, stejně tak já jsem mohl iniciovat jednání, ale poprvé se obrátili na ministerstvo ve fázi, kdy jsem dostal dopis. Na druhé straně pan ředitel mohl identifikovat rostoucí nespokojenost a mohl daleko dřív vyvolat jednání, pozvat sem odborníky z výboru Psychiatrické společnosti, ty, kteří organizují reformu," uvedl Válek. Ekonomické kroky odcházejícího ředitele byly podle něj dobré. "V ekonomické rovině posunul nemocnici dál, stejně tak plně podporoval reformu psychiatrické péče a koncepci, ale ta probíhala již před ním, on na to navázal," uvedl Válek.

Válek před dnešní návštěvou PNKM uvedl, že vyřešení a uklidnění situace je spolu se zajištěním kontinuity vedení nemocnice prioritou. Při jednání se zaměstnanci nebyla cítit žádná agresivita či útoky, řekl novinářům. "Evidentně všem jde o to, aby nemocnice fungovala a poskytovala nejlepší péči o pacienty," uvedl ministr. Do PNKM se chce vrátit, důležité podle něj je, aby pokračovaly investiční projekty, budou se například vybavovat laboratoře. Havlík bude nemocnici řídit se svým týmem, až nový ředitel, který vyhraje konkurz, si vezme svůj tým náměstků.

Nespokojení lékaři požadovali, aby nové vedení přezkoumalo Polákovy kroky. Válek řekl, že je standardní dělat při výměně vedení přezkum. "Přezkoumání máme přislíbeno od ministerstva," uvedla Macharáčková. Dnešní jednání přineslo podle ní lékařům odpovědi na důležité otázky. "Jaké budou další kroky ministerstva v našem řízení a ve volbě nového vedení. Pan ministr a pan profesor Kašpárek nás ujistili, že psychiatrická nemocnice bude dál fungovat jako standardní nemocnice, kde lékař má výsadní postavení v péči o akutního psychiatrického pacienta. Pan ministr také říkal, že psychiatrická nemocnice potřebuje dobrého manažera, který by zajistil financování, s tímto souhlasíme," uvedla Macharáčková. Situace v PNKM je podle ní stále napjatá. "Zklidnění můžeme čekat, až bude nově vybrané vedení ve funkci, až budeme vědět, co psychiatrickou nemocnici čeká v delším časovém horizontu," řekla.

Nemocnici dnes navštívila také předsedkyně Psychiatrické společnosti Simona Papežová, podle níž reforma psychiatrické péče začala za minulého vedení nemocnice, Polák v ní pokračoval. "Zřejmě došlo k neshodám, komunikačním nedorozuměním, něco bylo možná málo vysvětleno. Pevně věřím, že se situace stabilizuje," uvedla Papežová. Dodala, že Psychiatrická společnost bude nemocnici nápomocná. PNKM je jediné lůžkové psychiatrické zařízení ve Zlínském kraji, kapacita je přes 800 lůžek.