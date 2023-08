Podle Válka je třeba změnit způsob, jak se mluví o alkoholu

Praha - Způsob, jakým se v Česku i v Evropě mluví o alkoholu a jeho škodlivosti, je podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) třeba změnit. Řekl to při příchodu na jednání vlády na dotaz ohledně zdanění vína. Podle něj by bylo vhodné se vůči alkoholu vymezit podobně jako proti cigaretám. Zopakoval, že vyšší spotřební daň, tedy vyšší cena, by ale spotřebu alkoholu podle něj nesnížila. Zachování nulové spotřební daně na tiché víno je součástí návrhu daňového balíčku, se kterou část koalice nesouhlasí.

"Bezesporu by se měla postupně v hlavách lidí změnit ta rétorika ohledně konzumace alkoholu. Ale to není tak jednoduché, musí tam být konsenzus politiků a odborníků," uvedl Válek. Sám byl na jaře kvůli výrokům o "jednom pivu po obědě nebo vychutnání si kvalitního koňaku, na kterém nic není" kritizovaný. Zdůrazňoval tehdy, že nebezpečné je nadměrné pití.

Téma by chtěl otevřít i na půdě Evropské unie. "Domnívám se, že jak se ministři zdravotnictví kdysi vymezili proti cigaretám, stejně tak by se měli vymezit i proti alkoholu," řekl ministr. Alkohol je podle něj společensky akceptovaná látka, což nic nemění na tom, že je velmi nebezpečná.

O přístupu k alkoholu je podle něj třeba debatovat i ve Světové zdravotnické organizaci (WHO). "Medicínsky, to je naprostý fakt, je alkohol nebezpečný. Mělo by se stoprocentně zabránit podávání alkoholu mladším 18 let, možná by ta hranice měla být dokonce vyšší, protože vývoj mozku je do 23 až 25 let," uvedl.

TOP 09, ale také STAN, Piráti a část ODS je proti zachování nulové spotřební daně za tiché víno, se kterou dál počítá vládní daňový balíček. "Nestačí jenom to zdanění, to je kousíček, jde nám také o to, abychom ovlivňovali rizikové produkty, které se sem dovážejí," řekl ministr. Spotřeba podle něj po vyšším zdanění neklesne. "Nicméně to nic nemění na tom, že alkohol má být zdaněný," dodal. Je podle něj třeba rozlišovat mezi producenty vinných hroznů a jejich zpracovateli.

Denně pije alkohol podle zprávy Státního zdravotního ústavu asi desetina dospělých v Česku, zhruba 900.000 lidí. Kolem 1,5 milionu žen a mužů popíjí rizikově. Zatímco závislí muži častěji pijí lihoviny a pivo, ženy víno. V letech před covidovou epidemií bylo možné spojit s alkoholem asi šest procent všech úmrtí, s kouřením cigaret odborníci spojují pětinu úmrtí.