Ilustrační foto - Utkání 4. kola skupiny C fotbalové Evropské ligy: SK Slavia Praha - FC Kodaň, 8. listopadu 2018 v Praze. Trenér Slavie Jindřich Trpišovský. ČTK/Šulová Kateřina

Praha - Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský připustil, že bezbranková remíza s Kodaní ve čtvrtém kole skupiny Evropské ligy je asi zasloužená. Na výhru by podle něj potřebovali Pražané předvést lepší výkon v ofenzivě. Věří, že pokud jeho svěřenci ve zbylých dvou zápasech zahrají stejně jako v dosavadním průběhu skupiny, minimálně udrží postupovou druhou příčku v tabulce.

"Dozadu jsme to odehráli skvěle, nepustili jsme za dva zápasy Kodaň ke střele na branku. Ale na druhou stranu do ofenzivy něco chybělo. Upřímně jsme si kromě dvou tří věcí nevytvořili žádné další šance. Dneska jsme se vyrovnali Kodani ve válce, ale na to, abychom vyhráli, bychom museli předvést nějaký nadstandardní výkon v ofenzivě," řekl na tiskové konferenci Trpišovský.

"Utkání nabídlo spíše boj než nějaký pohledný zápas. Chybělo nám lepší řešení situací před šestnáctkou. Větší ochota jít třeba do rizika a pokusit se vytvořit přečíslení. Chybělo prostě lepší řešení v klíčových situacích, když jsme mohli jít jeden na jednoho nebo sami na gólmana," doplnil Trpišovský.

Jeho tým dvě kola před koncem skupiny udržel na postupovém druhém místě skupiny dvoubodový náskok před třetí Kodaní. "Kodaň hlavně nechtěla prohrát a je z toho nemastná neslaná remíza, která ani pro jeden tým moc neřeší. Větší komplikací by bylo, kdybychom prohráli. Samozřejmě nás mrzí, že když byl plný stadion, tak jsme nedali gól. Ale v Petrohradu jsme byli blíže k vítězství než dnes," mínil Trpišovský. "Uhráli jsme z dvojzápasu s Kodaní čtyři body, což je dobře. Uvidíme, jak dopadnou další dva zápasy," dodal.

Jeho svěřence čekají ve skupině ještě duely v Bordeaux a doma s Petrohradem. "Určitě jsou to náročné zápasy, ale podle mě ne složitější než hrát doma s Kodaní. Pořád si myslím, že Kodaň je hrozně náročný soupeř. Je vidět, že mají s poháry hodně zkušeností, těžko se s nimi hraje. Když ale budeme hrát v těch dvou zbylých zápasech jako doteď, postoupíme," dodal Trpišovský.