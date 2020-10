Podle Trpišovského napoví duel s Beer Ševou o ambicích ve skupině

Petah Tikva (Izrael) - Podle trenéra fotbalistů Slavie Jindřicha Trpišovského úvodní čtvrteční duel Evropské ligy proti Beer Ševě hodně napoví o dalším vývoji ve skupině C, v níž jsou i Leverkusen a Nice. Trpišovský věří, že Pražané získali o izraelském soupeři všechny možné poznatky i díky tomu, že se do hlavní fáze soutěže dostal na úkor Plzně.

"První zápas ve skupině je vždy důležitý. I naše účinkování před dvěma lety, kdy se nám v prvním zápase podařilo porazit Bordeaux, hodně naznačilo o vývoji ve skupině," řekl na tiskové videokonferenci Trpišovský.

"Teď to bude podobné. Covidová doba si hraje se sportovní formou týmů, je v tom i spousta dalších vlivů, které budou vývoj skupiny ovlivňovat. Pozitivní čtvrteční výsledek může hodně napovědět o postupových ambicích ve skupině," uvedl čtyřiačtyřicetiletý rodák z Prahy.

Slavia při přípravě vycházela ze všech utkání, které Hapoel v současné sezoně odehrál. "Mají dost zkušené hráče v defenzivě, stopeři jsou hodně urostlí a silní. Dopředu mají tři rychlé a technické hráče, hodně jim ale bude chybět Josué, který je pro ně v ofenzivní části klíčový. Celkově jsou dozadu hodně soubojoví, vepředu pak techničtí, dobře dokážou využívat rychlé protiútoky a z nich plynoucí situace jeden na jednoho," prohlásil Trpišovský.

Beer Ševa vyřadila ve 4. předkole Evropské ligy Plzeň (1:0). Trpišovský si s koučem Západočechů Adrianem Guľou nevolal. "Ten zápas jsem viděl živě a pak několikrát ze záznamu. Máme z toho rozbory, utkání s Plzní pro nás byla dobrá ukázka toho, jak Beer Ševa hraje. Nasbírali jsme o nich snad všechny poznatky, které jsme potřebovali," konstatoval někdejší trenér Žižkova či Liberce.

Kvůli odchodu obránce Vladimíra Coufala do West Hamu a karanténě defenzivního univerzála Tomáše Holeše zatím není jasné, jak Slavia zaplní mezeru na postu pravého obránce.

"Hodně nám to narušilo plány. Tomáš je reprezentant, navíc se nám zranil Ondra Karafiát, který do Izraele neodcestoval. Přišli jsme tak o dvě alternativy na kraj obrany i střed hřiště. Je to pro nás velký zásah, Tomáš hrál výborně v reprezentaci, odešel navíc Vláďa Coufal, přišli jsme tak o oba pravé beky," řekl Trpišovský.

Úřadující český mistr možná nastoupí se třemi obránci. "Zvažujeme to i směrem k celé sezoně, která nás čeká. Některé varianty máme, ale nemáme klasického pravého obránce. Je to spíš věc směrem do budoucna, jakým způsobem dohrajeme podzimní část, než se nám podaří přivést typologickou náhradu za Vláďu Coufala. Rozestavení se třemi obránci je pro nás jedna z možností," uvedl Trpišovský.