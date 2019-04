Praha - Fotbalisty Slavie tři dny po porážce 0:1 ve čtvrtečním úvodním čtvrtfinále Evropské ligy s Chelsea čeká pražské derby se Spartou a trenér Jindřich Trpišovský plánuje změny v sestavě. Věří, že nebojácný pohárový výkon může být pro jeho svěřence do šlágru 28. ligového kola návodem, jak uspět. I když slávisté mají v tabulce coby vedoucí tým o 15 bodů více než odvěký rival, Trpišovský očekává v neděli náročnou bitvu, protože Letenští se na jaře výrazně zlepšili.

"Myslím, že přepnout po Chelsea hlavu nebo koncentraci na derby nebude vůbec těžké, protože všichni víme, co nás v následujícím zápase čeká. Je to derby doma, největší zápas v Česku, který existuje. Navíc jako realizační tým to zažijeme poprvé doma," řekl novinářům Trpišovský, který dosud vedl Slavii proti Spartě dvakrát na Letné a derby vždy skončilo remízou.

"Výsledek, který byl s Chelsea, nám do karet nehraje. Na druhou stranu hráči podali statečný výkon, v některých věcech se dokázali soupeři vyrovnat, což může být třeba i návod na neděli," dodal Trpišovský.

Jeho svěřenci jsou oproti Spartě v nevýhodě, protože po čtvrtečním duelu s Chelsea mají mnohem méně času na přípravu. "Teď půjde o to ty hráče, kteří hráli s Chelsea a budou hrát i v neděli, dostat do co nejideálnějšího stavu. Není úplně ideální se ve čtvrtek vyždímat do mrtva a jít v neděli hrát," uvedl Trpišovský.

"Žádný trenér na světě by to asi neudělal, aby ve čtvrtek před zápasem hráčům naordinoval trénink od devíti do jedenácti večer s tím, že hráči potom nemohou dojít do kabiny. Ale tak to prostě je. Máme dva dny na to, abychom hráče dali dohromady. Změny v sestavě každopádně určitě budou," doplnil slávistický trenér.

Sparta, s níž se červenobílí potkají i v semifinále domácího poháru a v následné ligové nadstavbě, po špatném podzimu zabrala a z osmi jarních kol sedmkrát vyhrála. "Sparta na jaře kromě Mladé Boleslavi vyhrála všechny zápasy, mají v jarní části nejvíce bodů ze všech. Určitě se oproti podzimu ve spoustě věcí zlepšili. Dostávají míň branek, zadruhé hrají někteří hráči, kteří mají velkou kvalitu. Navíc se jim podařilo otočit spoustu zápasů, které neměly úplně dobrý průběh," upozornil Trpišovský.

V březnu Sparta porazila doma mistrovskou Plzeň 4:0. "Samozřejmě je to nesmírně silný tým. Každý, kdo viděl zápas s Plzní, ví, jak Sparta dokáže být nepříjemná, když podá stoprocentní výkon. Takže já u nich vidím výsledkové zlepšení i zlepšení v některých činnostech. Samozřejmě o to těžší to pro nás bude v kombinaci s tím programem, který máme. Ale žádné derby není jednoduché, s tím musíte počítat," dodal Trpišovský.

Ocenil, jak se Spartě daří na jaře dostávat do sestavy více mladíků. "Hrají velmi dobře, dávají góly, přinesli na hřiště určitou energii, jiný způsob hry. Nešetří krokem. Je to podobné jako u nás Alex Král. Mladý hráč hraje s obrovským entuziasmem, chce se zlepšovat. Abyste byli úspěšní, potřebuje mix všech možných věcí, potřebujete tyhle mladé motorky. Kdo viděl Ajax s Juventusem, ví, o čem mluvím," dodal Trpišovský, který v začátcích kariéry trénoval na Spartě mládež.