Podle Trpišovského musí Slavia podat k postupu komplexní výkon

Praha - Podle trenéra Jindřicha Trpišovského musejí fotbalisté Slavie podat komplexní výkon, pokud chtějí v úterní domácí odvetě 3. předkola Ligy mistrů proti Ferencvárosi Budapešť vybojovat postup. Pražané se pokusí smazat manko 0:2 z úvodního venkovního duelu. Červenobílí nastoupí se změnami v základní sestavě i kvůli tomu, že budou ze zdravotních důvodů postrádat dva až tři hráče, kteří naskočili v Maďarsku.

"Ještě nikdy jsme takovou situaci v pohárech nezažili, že v poločase dvojzápasu prohráváme 0:2. Máme výhodu domácího prostředí a atmosféry, která nám na rozdíl od prvního zápasu pomůže. Je to velká změna. Je to, jako když v první minutě prohráváte 0:2 a musíte dohánět dvoubrankový rozdíl," řekl při on-line tiskové konferenci Trpišovský.

"Musíte se tlačit dopředu, víte, že musíte dát minimálně dva góly. Na druhou stranu musíme hrát i tak, abychom žádný gól nedostali. Chce to komplexní výkon, to víme. Potřebujeme se přiblížit výkonu, který jsme tam podali v prvním poločase, ale bez defenzivních chyb a zlepšit se v pokutovém území. Výsledek tam mohl být i opačný. Musíme se držet toho dobrého a vyvarovat se chyb," doplnil Trpišovský.

Jeho svěřenci měli v Budapešti opticky více ze hry, ale gólově se prosadil jen vítěz posledních tří sezon maďarské ligy. Pražané si nejprve dali na konci první půle vlastní branku a krátce po přestávce inkasovali z penalty.

"První utkání jsme několikrát viděli, různě jsme si to rozfázovali. Ferencváros měl tři šance a všechny jsme mu nabídli sami. Musíme se zlepšit v pokutovém území a ve finální fázi. Situací jsme měli dost. Musíme mít lepší výběr místa, více hráčů v pokutovém území, zpřesnit finální přihrávky, jako se nám daří na tréninku. Musíme si to přenést z tréninku do zítřejšího zápasu," uvedl Trpišovský.

Oproti prvnímu duelu udělá změny v sestavě. "Nějaké změny určitě budou, některé i vynucené zdravotním stavem. Jeden hráč nenastoupí stoprocentně a u dvou se ještě uvidí. Absence se týkají dvou hráčů ze základní sestavy a jednoho hráče, co v prvním zápase střídal," řekl Trpišovský. V Budapešti kvůli zranění kotníku nedohrál záložník Petr Ševčík.

"Každý den komunikujeme s lékařským týmem. Je hodně hráčů, kteří mohou absolvovat jen část zápasu. Je možné, že uděláme i nějakou změnu ohledně typologie hráčů do zápasů. Takže změny budou a uvidíme, kolik jich bude," uvedl Trpišovský.

Slavia uspěla se žádostí o odložení sobotního ligového zápasu s Olomoucí a o víkendu nemusela hrát. "Měli jsme o dva dny navíc. Mohli jsme si daleko více rozebrat první zápas u videa a nacvičit si modelové věci, jak by zápas mohl probíhat. Každý den jsme se věnovali rozboru zápasu a hledání zlepšení," doplnil Trpišovský.