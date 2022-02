Podle Trpišovského je přestup Stanciua ze Slavie do Číny z 95 procent dotažen

Praha - Podle trenéra slávistických fotbalistů Jindřicha Trpišovského je přestup záložníka Nicolaeho Stanciua z Edenu do čínského Wu-chanu z 95 procent dotažen. Kluby ladí detaily a zbývá dořešit jedinou věc. Trpišovský už se s odchodem klíčového středopolaře a rumunského reprezentanta smířil. Český šampion by v zimě ještě rád přivedl útočníka, jeho příchod se ale zatím nijak neposunul.

Slavia potvrdila, že Stanciu jedná o odchodu do zahraničí už v minulém týdnu, přestup ale stále není uzavřen. "Nemám úplně přesné informace, jak je to daleko. Ale vím, že se tam řeší detaily, že to je, dejme tomu, z 95 procent hotové. Čeká se jen na jednu věc. Já to spíš beru tak, že je to hotové. To, že odešel, je daná věc a my se s tím musíme vyrovnat," řekl Trpišovský na on-line tiskové konferenci před začátkem jarní části sezony.

Stanciu opouští Slavii po dvou a půl letech. Do Edenu zamířil v létě 2019 půl roku poté, co odešel z pražské Sparty do saúdskoarabského Al Ahlí. Červenobílí za něj tehdy zaplatili zhruba 100 milionů korun a za přibližně stejnou sumu má hráč podle médií přestoupit do Wu-chanu, odkud se začal na konci roku 2019 do světa šířit koronavirus.

O Stanciuově odchodu ze Slavie se v nedávné době spekulovalo už několikrát. V létě se o něj zajímal Galatasaray Istanbul, tvořivý záložník ale nakonec v Edenu zůstal. "K jeho odchodu bylo v létě hodně blízko, každé přestupní období na něj přišla nabídka, kterou on buď nereflektoval, nebo jsme ho v té situaci nechtěli uvolnit. Takže to není nic nového, když jsme se dozvěděli, že odejde. Je pravda, že jsme to plánovali spíše na léto. Ale přišla nabídka, se kterou v tu chvíli nikdo nepočítal. On ji chtěl přijmout, klub taky. Nikdo by nevěděl, co by bylo v létě, kdy by měl rok do konce smlouvy," uvedl Trpišovský.

"Chápu ho, chápu i klub, je to asi v tuhle chvíli při té nabídce rozumné řešení. Na druhou stranu cítíme, že ztrácíme ofenzivního lídra, důležitého hráče a hlavně i skvělého kluka, který se s klubem spojil. Ale takový je fotbal. Kdybych měl hledat nějaké pozitivum, tak že nás to nezasáhne v létě, kdy nás čekají některé další odchody," doplnil kouč.

Po vítězné generálce na jarní část s Ostravou (4:2) uvedl, že by Slavia po odchodu nejlepšího střelce Jana Kuchty ještě ráda přivedla jednoho útočníka. V hledáčku Pražanů je například talentovaný Daniel Fila z Mladé Boleslavi. "Momentálně se to neposunulo nijak. Ve hře jsme měli dva útočníky ze zahraničí, které jsme měli vyhlédnuté. Bohužel oba zamířili do jiných klubů. Tam jsme na to nedosáhli. Jeden z mladých hráčů, které sledujeme, je Filous. Ale momentálně jsou jednání na bodě mrazu. Uvidíme, co přinese další čas," řekl Trpišovský.