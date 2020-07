Podle Trpišovského bude Souček za rok v top týmu

Aigen (Rakousko) - Trenéra slávistických fotbalistů Jindřicha Trpišovského nepřekvapilo, že se Tomáš Souček po zimním odchodu do West Hamu dokázal tolik prosadit. Předpokládá, že pětadvacetiletý záložník, který dnes do londýnského klubu z Edenu přestoupil, bude za rok hrát v top týmu.

"Myslím, že Tomášovi stejně jako nám pomohla koronavirová pauza. Všichni pochopili, co je to za hráče. Všichni jsou z něj uchváceni, ale nám to přijde logické. Viděli jsme, jak hrál s Barcelonou, Sevillou, Petrohradem, předčil některé hráče na svých postech. Za vše hovoří slova trenéra, že bez něj by se nezachránili," řekl pro klubovou televizi Trpišovský, který je s týmem na soustředění v rakouském Aigenu.

"Teď už se nikdo nesměje tomu, když se bavíme o tom, že za rok bude v těch velkých klubech první šestky. Dnes si myslím, že to není pravděpodobné, ale skoro jasné. Je hezké sledovat odchovance Slavie v téhle pozici, kterou má. A bude strašně zajímavé sledovat ten jeho příběh do budoucna," dodal Trpišovský.

Vedle Součka Slavii po jarním hostování v zahraničí definitivně opustil i záložník Josef Hušbauer, který míří na Kypr. Do Edenu přišel před čtyřmi a půl lety. "Když jsme přišli, Pepa nám strašně pomohl v přerodu týmu, herního stylu. Držel ten tým. Spolu se Škoďákem (Milanem Škodou) byl nejvýraznější osobnost. Za vše hovoří jeho body, krásné góly. Teď mu přišla nabídka z Kypru, tak se to teď sešlo," konstatoval Trpišovský.

Zatímco Souček s Hušbauerem Slavii opustili, útočník Jan Kuchta a obránce Ondřej Karafiát jsou prvními letními posilami ligového mistra. "U Ondry Karafiáta to byla taková povinnost. Je to nesmírně kvalitní hráč, který byl zadarmo. Byl by trochu hřích to nevyužít. Známe ho z dřívějšího působení, poslední dobou hrál skvěle. Je hodně konstruktivní, navíc je schopen hrát i defenzivního záložníka a krajního obránce. Je to hráč v nejlepším věku, navíc je obounohý a my jsme měli trochu problémy na levém stoperu," podotkl Trpišovský.

"Co se týče Kuchtiče, hledali jsme třetího útočníka do kádru, který je schopen hrát stylem, který potřebujeme. Kuchtič je něco mezi Petarem Musou a Standou Teclem. Má ingredience, které nám trochu chyběly. Je to hodně agresivní hráč, který umí hrát jak od začátku, tak vstoupit do zápasu," uvedl Trpišovský.

Jeho celek vstoupil do letní přípravy ve čtvrtek a hned odjel na kondiční soustředění do rakouského Aigenu. V nominaci je vysoký počet 31 hráčů. "Vrátilo se nám hodně kvalitních kluků, kteří byli na hostováních. Plus přišli nějací noví hráči a vzali jsme čtyři hráče z mládeže. Tréninky jsou hodně náročné, potřebujeme počty do určitých cvičení. Plus jsou tam nějaké zdravotní problémy - David Hovorka, Ondra Kúdela, Kuchtič, nechceme hráče přetěžovat," uvedl Trpišovský.

Na následném herním soustředění rovněž v Rakousku už bude hráčů méně. "Hráče na hostováních jsme samozřejmě sledovali, ale chceme je tu vidět a dát všem stejnou příležitost. Na druhý kemp nepojedeme v takovém počtu, ale zatím to necháváme otevřené. O nějaké hráče je zájem, na některé posty máme přetlak, naopak na jiné bychom někoho potřebovali. Budeme spíš čekat, jak se to bude vyvíjet," dodal Trpišovský.