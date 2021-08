Podle trenéra Vrby je pro snadnější postup do LM potřeba uhrát titul

Monako - Podle trenéra Pavla Vrby tahali fotbalisté Sparty v dvojutkání 3. předkola Ligy mistrů s Monakem za kratší konec. Pražané po úvodním domácím nezdaru 0:2 nezvládli dnes ani venkovní odvetu, v níž prohráli 1:3. Kouč Letenských nyní považuje za důležité vybojovat titul, jímž by si jeho tým zajistil start v mistrovské části kvalifikace Ligy mistrů, kterou považuje za snadnější.

"Asi jste si všimli, že momentálně hrajeme s hráči, z nichž čtyři nebo pět jsou mladší 22 let. Máme spíš hodně perspektivní mužstvo. Pro nás byla Liga mistrů snem, ale je vidět, že jsme trochu tahali za kratší konec," řekl Vrba na tiskové konferenci na dotazy ČTK a Českého rozhlasu.

Sparťany čeká na podzim podruhé za sebou základní skupina Evropské ligy. "Evropská liga pro nás může být odrazovým můstkem pro příští sezonu. Pro mě teď bude důležité uhrát titul, protože si myslím, že z mistrovské části je výrazně jednodušší postoupit do Ligy mistrů než z nemistrovské části, kde hrajete s mužstvy, jako je Monako nebo Dortmund, kteří jsou někde jinde," uvedl někdejší kouč české reprezentace nebo Plzně, s níž si hlavní fázi Ligy mistrů zahrál třikrát.

Mrzelo ho, že Pražané v Monaku nevyužili dvě velké šance v úvodní čtvrthodině. "Tenhle zápas byl rozdílný v tom, že jsme v prvním poločase chtěli hrát ze zajištěné obrany a čekat na příležitosti, abychom vstřelili kontaktní gól. Měli jsme tam dvě situace, z nichž jsme mohli kontaktní gól vstřelit a jít do vedení 1:0, což se nám bohužel nepodařilo," prohlásil sedmapadesátiletý přerovský rodák.

"Ve druhém poločase nám nezbývalo nic jiného, než to otevřít a jít do vyššího postavení. To se nám stalo i osudným, protože jsme dvakrát nebo třikrát při rozehrávkách byli nepřesní. Soupeř nás potrestal a víceméně zápas rozhodl. Pak jsme sice dali kontaktní gól, ale při vývoji, který byl, to pro nás bylo málo. Potom to bylo nahoru dolů. Soupeř dal ještě jeden gól a zaslouženě vyhrál 3:1," konstatoval Vrba.

Svěřenci trenéra Nika Kovače, kteří se v závěrečném play off Ligy mistrů utkají se Šachtarem Doněck, na něj udělali dojem. "Přeju Monaku, ať postoupí do Ligy mistrů. Hraje velice dobrý fotbal," řekl trojnásobný mistr s Plzní.