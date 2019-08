Podle trenéra Uhrina v souboji Kluže se Slavií není favorit

Bukurešť/Praha - Jelikož trenér Dušan Uhrin mladší působil v Kluži, nebylo pro něj až tak velkým překvapením, že rumunský šampion odehrál ve 3. předkole fotbalové Ligy mistrů se Celticem Glasgow vyrovnané partie a v úterní venkovní odvetě po výhře 4:3 slavil postup. V závěrečném 4. předkole a souboji o základní skupinu mezi celkem z Transylvánie a Slavií podle něj není favorit. Za výhodu Kluže považuje větší rozehranost z těžkých zápasů v předkolech, Pražany zase vidí jako agresivnější tým.

"Samozřejmě pro ně je postup přes Celtic fantastický, senzace. Já utkání viděl a Kluž hrála opravdu velmi dobře. Měla i trochu štěstí, protože Celtic neproměnil tři čtyři obrovské šance. Celtic byl možná malinko lepší, nicméně Kluž si šla za svým. Dopředu byli výborní, každou šanci proměnili," řekl v telefonickém rozhovoru s ČTK Uhrin po dnešním tréninku s týmem Dinama Bukurešť, který převzal v úterý.

Souboj Kluže se Slavií, kterou stejně jako rumunský celek v minulosti vedl, vidí jako hodně otevřený. "Řekl bych, že je to určitě 50 na 50. Slavia zatím v této sezoně nestřílí branky, i když nehraje špatně, takže se to třeba změní. Kluž celkem slušně a aktivně brání, s míčem to Rumuni umějí, mají dobrou techniku. Slavia je zase agresivnější. Ale Celtic hrál taky agresivně, tvrdě a vypadl. V tomhle dvojzápase není nikdo favorit," mínil.

Kluž krátce vedl v roce 2009 spolu s dalším Čechem Alešem Jindrou. "Kluž má dvě vyrovnané jedenáctky, má v kádru obrovskou konkurenci. A trenéra, který je velmi kvalitní. I když není starý, má toho hodně za sebou. Trénoval v Arábii, v Dynamu Moskva, v Číně. Má velké zkušenosti," připomněl Uhrin kouče Dana Petrescua, který hrával za londýnskou Chelsea.

Zatímco Slavia vstoupí až do 4. předkola, Kluž už vedle Celticu přešla přes Astanu a Maccabi Tel Aviv. "Mají trošku před Slavií výhodu, že jsou v těch pohárech rozehranější. Mají už za sebou těžká utkání, zatímco Slavia takhle těžké utkání v této sezoně ještě nehrála. Minulou sezonu bych favorizoval Slavii, ale teď to ještě od ní není ono," uvedl Uhrin.

Kluž v předkolech střelecky táhl francouzský útočník Billel Omrani, který dal v Glasgowě dva góly. "Je velice dobrý v pokutovém území, není pomalý. První gól dal Deac, to je velmi dobré křídlo. Občas ale mají chaos ve středu hřiště, to by mohla Slavia využít, tím by je mohli rozbít," podotkl syn trenéra českých vicemistrů Evropy z roku 1996.

Kluž hraje na stadionu pro 23.500 diváků. "Za jednou z branek není tribuna, nepodařilo se tam vykoupit pozemek. Stadion je ale veliký, bude plno. V Kluži se vždy fandí skvěle, takže to bude rušné," řekl Uhrin.

V úterý převzal Dinamo a do Rumunska se vrátil po osmi letech. Naposledy tam vedl Temešvár. "Abych řekl pravdu, neváhal jsem. Nabídka sice přišla strašně rychle, ale těším se, že budu zase trénovat. Samozřejmě jsem rád, že jsem si odpočinul. A pak už mi to po tři čtvrtě roce začalo scházet," řekl jednapadesátiletý kouč, který netrénoval od loňského února a konce v Mladé Boleslavi.

Tým z Bukurešti převzal po pěti kolech na předposlední třinácté příčce. "Máme za cíl dostat se do přední poloviny tabulky, která pak hraje o titul a poháry. Myslím, že liga byla dřív malinko kvalitnější. Dřív ji hrálo 18 mužstev, teď se to snížilo na 14. Hrajeme teď venku, potřebujeme vyhrát. Mužstvo teprve poznávám. Máme hodně zraněných hráčů, hlavně potřebujeme, aby se nám uzdravili," dodal Uhrin.