Podle trenéra Sparty Vrby Slavia v derby zužitkovala zkušenosti z pohárů

Praha - Podle trenéra sparťanských fotbalistů Pavla Vrby rozhodly v pražském derby ve prospěch Slavie větší zkušenosti, které soupeř posbíral v evropských pohárech. S Letenskými až v devátém soutěžním utkání utrpěl první porážku a po prohře 0:2 v Edenu se už smířil s tím, že jeho svěřenci boj o titul nezdramatizují. Na rivala ztrácejí po 26. ligovém kole z druhého místa 17 bodů, byť mají dva zápasy k dobru.

"Hráli jsme proti soupeři, který nejen kraluje v české lize, ale je úspěšný i v evropských pohárech. Pro nás to měla být taková zkouška, abychom si ověřili, jak na tom doopravdy jsme. V lize jsme měli velice dobré výsledky a hra byla z naší strany velice dobrá. O to víc mě mrzí, že jsme začátek utkání neuhráli líp. Pro nás by to bylo obrovské povzbuzení," řekl Vrba při on-line tiskové konferenci.

"Ale začínáme tam, kde jsme. Teď nás čekají zase těžší soupeři v české lize, máme Plzeň nebo Jablonec. To jsou soupeři, kteří jsou v tabulce nahoře. Slavia ukázala, že to je zkušené mužstvo. Mají obrovské zkušenosti z evropských pohárů a zužitkovali je v našem zápase. Slavia z toho teď těží a získává díky tomu obrovské sebevědomí," doplnil Vrba.

Připomněl, že soupeř dokráčel už do čtvrtfinále Evropské ligy a ve čtvrtek remizoval 1:1 na půdě Arsenalu. "Je to top soupeř v Evropě, nejen v české lize. Je to mužstvo, které má v poslední době velké úspěchy. Dostali se do poslední osmičky v Evropské lize, hráli 1:1 na Arsenalu. Možná mají obrovskou šanci se dostat mezi nejlepší čtyři v Evropské lize. Pokud bychom my postoupili do skupiny evropských pohárů, pro klub by to bylo obrovské plus. Zkušenosti z Evropy nemůžete posbírat v české lize, musíte je sbírat právě v Evropě," podotkl bývalý kouč české reprezentace či Plzně.

Litoval, že Sparta nevytěžila gól z dobrého začátku. "Celkově první poločas ovlivnil výsledek. V prvních 20 minutách jsme hráli velice dobře dopředu, měli jsme gólové situace, ale nebyli jsme úspěšní. Když dostanete v poslední minutě prvního poločasu gól, je to obrovská chyba. První poločas jsme prohospodařili," uvedl Vrba.

Je smířený s tím, že Sparta se už do boje o titul nezapojí. "Rozdíl už je obrovský. Při vší úctě k našim hráčům musím říct, že Slavia má tak zkušené mužstvo, že si myslím, že tato možnost už nenastane," dodal Vrba.