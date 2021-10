Podle trenéra Bílka měl dostat druhou žlutou kartu i slávista Ekpai

Praha - Trenér plzeňských fotbalistů Michal Bílek se nechtěl příliš vyjadřovat ke třem červených kartám, které jeho svěřenci dostali ve šlágru 13. kola první ligy na Slavii, a k tomu, jestli cítí křivdu. Domníval se ale, že v oslabení měli dohrávat i Pražané po zákroku Ubonga Ekpaie na hostujícího Jhona Mosqueru. Západočeši prohráli v Edenu 0:2 a vedou tabulku nejvyšší soutěže před Pražany už jen o bod.

Už v 11. minutě dostal od rozhodčího Pavla Fraňka červenou kartu plzeňský Radim Řezník, v 81. minutě jej následoval Luděk Pernica a na začátku nastavení byl vyloučen po druhém napomínání Jhon Mosquera. Bílek na dotaz, zda cítí křivdu, neodpověděl.

"Bohužel jsem ještě neviděl ani jeden ten zákrok, za které byly uděleny červené karty. Takže je těžké se k tomu teď nějak vyjadřovat. Mohu to zhodnotit, až to uvidím," řekl na tiskové konferenci Bílek. "U té třetí červené karty se mi to ale nezdálo jako zákrok, za který by měla padnout karta," doplnil bývalý reprezentační kouč.

V 53. minutě se hosté dožadovali napomínání pro domácího Ekpaie za zákrok vysokou nohou na Mosqueru. Slávistický křídelník už krátce předtím dostal žlutou kartu. "Byl to zákrok u naší lavičky, Ekpai trefil Mosqueru do hlavy a ani se nepískal faul. To byl taky žlutý zákrok," mínil Bílek.

Za výkon v dlouhém oslabení své svěřence chválil. "Dostali jsme zbytečnou první červenou kartu a pak jsme se soustředili na defenzivu. Hráče musím za výkon do defenzivy pochválit, bránili jsme velmi dobře a Slavii jsme nepouštěli ke střelám a do brankových příležitostí. Věřili jsme, že schopní z nějaké standardky nebo brejku udeřit," uvedl Bílek.

"Pak jsme bohužel z první šance inkasovali a ten gól nám to zkomplikoval. Přišla druhá červená karta a už bylo těžké s tím něco udělat. Na to, jak se to vyvíjelo, jsme dnes bránili velmi dobře," dodal šestapadesátiletý trenér.