Jablonec nad Nisou - Fotbalisté Jablonce i ve třetím vystoupení v Evropské lize obstáli a proti kazašskému mistrovi Astaně byli dokonce aktivnějším týmem, ale opět nevyhráli. Podle záložníka Michala Trávníka byl s remízou 1:1 spokojenější soupeř, který tak vede skupinu. Severočeši stále myslí na postup, i když teď už zřejmě budou muset vyhrát i na hřišti soupeře. Ideálně v příštím duelu v Astaně.

"Na postup ztrácíme tři body, takže to máme pořád na dosah. Bylo by dobré, kdybychom v Astaně vyhráli. Teď už pro postup budeme muset vyhrát i něco venku," řekl Trávník.

Jablonec šel doma do rychlého vedení po gólu Považance, ale náskok udržel jen sedm minut. "Škoda, že jsme vedení neudrželi déle a udělali jsme chybu. Jejich útočník Kabananga byl rychlý a silný v soubojích, takže byl nebezpečný, ale až na tu jednu chybu před gólem se s tím kluci poprali dobře," hodnotil jablonecký záložník.

Sám pak nepotvrdil dobrou střeleckou formu a v šanci přestřelil. "Ještě jsme tam měli v první půli nějaké šance, ale druhá půlka už byla hodně soubojová a bylo to těžké. Oni chtěli zdržovat, natahovat čas, takže asi remízu berou více než my," mínil Trávník. "Astana to hrála na brejky a nám se do nich těžko dostávalo," připustil.

V druhém utkání skupiny Kyjev vyhrál na hřišti Rennes. "Remíza by byla pro nás asi ještě lepší, ale když to dopadlo takhle, tak je to pro nás výhodnější, než kdyby vyhrálo Rennes," prohlásil reprezentační záložník.

Klíčové nyní bude, aby Jablonec pod sebe dostal Astanu nebo Kyjev, což znamená vyhrát na jejich hřišti. "Podle mě to Kyjev u nás po těch dvou rychlý gólech podcenil, a proto jen remizoval. Řekl bych, že je lepší než Astana. Takže by to chtělo vyhrát v Astaně. U nich to ale bude jiné utkání, protože se tam hraje na umělém trávníku, což je vždy nepříjemné. Zatím sám nevím, co si pod tím představit," dodal Trávník.