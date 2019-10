Podle Tecla nebude mít duel s Barcelonou na slávisty v Plzni vliv

Praha - Podle útočníka Stanislava Tecla nebude mít středeční zápas fotbalistů Slavie v Lize mistrů s Barcelonou žádný vliv na nedělní ligový šlágr v Plzni. Podle devětadvacetiletého hráče, který v minulosti oblékal dres Viktorie, může být klíčové, komu se ve Štruncových sadech podaří dát první gól.

"Čeká nás úplně jiný zápas, než byl s Barcelonou, ve kterém od nás nikdo nic nečekal. Mohli jsme z toho zápasu odejít se vztyčenými hlavami. Ale že by to mělo hrát nějakou roli v Plzni, to si nemyslím," řekl pro klubovou televizi Tecl.

Slavia v Edenu s Barcelonou prohrála 1:2 po vyrovnaném průběhu. "Myslím, že nám to určitě pomůže. Hrát s takovým týmem vyrovnanou partii, vůbec si nemyslím, že bychom byli nějak slabší, nebo měli méně šancí. To nám může jen pomoci," dodal naopak záložník Petr Ševčík.

Červenobílí půjdou do šlágru 14. ligového kola v Plzni s náskokem šesti bodů v čele tabulky. "Bude to určitě vyhecované a podle mě bude strašně důležité, kdo dá první gól. Myslím, že by to mohlo určit směr zápasu. Víme, že je to pro nás nesmírně důležité utkání," podotkl Tecl.

"Určitě to bude hodně bojovné. Myslím, že nikdo nebude chtít nic vypustit. Všichni víme, o co se hraje. Plzeň se na nás bude chtít dotáhnout a my jim naopak chceme ještě trošku více utéct. Chceme za každou cenu vyhrát, zvýšit náskok, který máme. Uděláme pro to vše," dodal Ševčík.

V minulém zápase v Plzni v únoru slávisté prohráli 0:2. Do utkání šli tehdy rovněž s šestibodovým náskokem. "Může nám to pomoci. Určitě bychom si z toho měli vzít nějaké poučení, abychom to nezopakovali. I ten výkon, který tam nebyl úplně ideální," řekl Tecl.

"Zvedli jsme se až v druhé půli, kdy už bylo pozdě. Tentokrát budeme chtít být hned od první minuty dominantní," dodal Ševčík.