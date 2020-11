Podle Tarkoviče bylo Česko nejlepší ze tří listopadových soupeřů

Plzeň - Dočasný trenér slovenské fotbalové reprezentace Štefan Tarkovič po středeční porážce 0:2 s Českem na závěr Ligy národů složil poklonu domácímu týmu, který považuje za nejlepší ze tří listopadových soupeřů. Podle sedmačtyřicetiletého kouče je český výběr dál než Severní Irsko a Skotsko, které Tarkovičovi svěřenci porazili.

"Derby mezi Českem a Slovenskem je stále vyhecované. Musím říct, že to byl velmi kvalitní zápas. Ze tří soupeřů, se kterými jsme v listopadovém termínu odehráli tři zápasy, si osobně myslím, že Česko bylo z hlediska budování kádru, ale i individuální kvality a nakonec i kolektivního projevu nejdále," řekl Tarkovič na on-line tiskové konferenci.

Souboj bývalých federálních partnerů a účastníků mistrovství Evropy v Plzni gólově otevřel v 17. minutě Tomáš Souček a v 55. minutě přidal pojistku Zdeněk Ondrášek. Hosté si vypracovali jen minimum příležitostí a od vyšší porážky je uchránil především výborný výkon brankáře Marka Rodáka.

"Z naší strany nebyl optimální vstup do zápasu, trošku pasivní. Družstvo Česka nás dostalo pod tlak, mělo tam sérii dvou šancí, nakonec se prosadilo ze standardní situace. Od této chvíle jsme měli i my své momenty. Dokázali jsme kontrolovat určité fáze zápasu a prosazovat se ve střední zóně, ale v útočné zóně ta kvalita stále není optimální," uvedl Tarkovič.

"To je určitě něco, na čem musíme popracovat. Pro mě osobně je na základě toho, že jsme prohráli, největší výzva, abychom si dokázali zanalyzovat i tento konkrétní zápas, který je pro nás velmi poučný, a dokázali se v tomto směru posunout dál," přidal nástupce odvolaného trenéra Pavla Hapala.

Zatímco český celek v Lize národů vyhrál skupinu B2 a postoupil do elitní Ligy A, Slováci skončili v tabulce poslední a sestoupili do Ligy C. "Dvojzápas, který jsme hráli proti Skotsku a Česku, nám určitou šanci dával. Hlavně po vítězství se Skotskem. Nakonec i kdybychom vyhráli, tak bychom se nezachránili, protože Izrael domácí zápas (se Skotskem) zvládl. Česko je účastník mistrovství Evropy, má velkou kvalitu. Pro mě osobně bylo velmi důležité, abychom v takovém zápase byli schopni řešit situace tak, jak bychom chtěli. Ne úplně všechno nám vyšlo," prohlásil Tarkovič.