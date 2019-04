České Budějovice - Návrh nových zón šumavského národního parku by se měl podle jihočeské hejtmanky Ivany Stráské (ČSSD) projednávat až na podzim. Odůvodnila to tím, že v tu dobu bude známý rozsah možných škod způsobených kůrovcem za letošní sezonu. Návrh by podle Stráské měl na tuto situaci reagovat. Rada šumavského národního parku bude o nové zonaci jednat v červnu. Jihočeští zastupitelé na dnešním zasedání odhlasovali, že s navrhovanými zónami nesouhlasí. Jedním z argumentů je narůstající plocha bezzásahového území, kde by se podle zastupitelů mohl masivněji šířit kůrovec a ohrožovat další místa.

"Myslím si, že by bylo dobré rozhodovat (o zonaci) se znalostí situace letošního roku. Protože pokud bude teplé jaro a teplé a suché léto, tak nás čeká další kůrovcová kalamita. A možná bude taková, kterou si nedovedeme představit," uvedla dnes Stráská.

Nový návrh zón šumavského národního parku rozdělil krajinu do čtyř oblastí. Nejpřísnější režim má platit pro více než 27 procent plochy, což bude zóna přírodní, která se ponechá pouze přírodním procesům. Následuje zóna přírodě blízká, která počítá s minimálním zásahem lidí a zabere 24,6 procenta. Poté je zóna přírodní péče s více než 46 procenty, nejmenší území je vyčleněno pro takzvanou kulturní krajinu. Bude se rozkládat na 1,2 procenta území parku a nachází se v ní hlavně obývané a zastavěné lokality.

Stráská uvedla, že případné kůrovcové škody by měl návrh zonace zohlednit především v rozsahu plochy přírodě blízké. "Jedná se o dalších 24 procent Šumavy, kde bychom se neřídili lesním zákonem," řekla hejtmanka.

Původně měla rada šumavského národního parku návrh nových zón schvalovat 5. dubna. Ale vzhledem k novým připomínkám k dokumentu tento proces posunula na jednání na 7. června. Zonaci, která bude platit 15 let, schvaluje ministerstvo životního prostředí.