Podle Sterlinga rozhodující penaltě Anglie přecházel jasný faul

Londýn - Útočník Raheem Sterling odmítl, že by fotbalistům Anglie do finále mistrovství Evropy pomohl nafilmovanou penaltou. Podle něj pokutovému kopu, po němž Harry Kane v prodloužení rozhodl o výhře 2:1 nad Dánskem, předcházel jasný faul.

Ke kontroverznímu závěru navíc ještě přidala skutečnost, že na hřišti byl v bezprostřední blízkosti další míč. Rozhodčí Danny Makkelie však nechal hru pokračovat a vzápětí po diskutabilním souboji Sterlinga s Joakimem Mählem odpískal penaltu.

Podle televizních záběrů však došlo k minimálnímu kontaktu, útočník Manchesteru City ale obvinění ze simulování odmítl. "Šel jsem do vápna, on vystrčil pravou nohu, dotknul se mojí, takže penalta," citovala ho agentura Reuters.

Trenér anglické reprezentace Gareth Southgate přiznal, že Anglii k postupu pomohlo velké štěstí. "Za výkon jsme si postup zasloužili, ale chápu, že někomu se odpískaná penalta může zdát přísná," uvedl padesátiletý kouč.

Southgate si také při rozhodující akci všiml druhého míče na trávníku. "Podobnou situaci už jsem zažil kdysi při zápase v Anglii, kde gól platil. Ale netušil jsem, jak se k tomu rozhodčí postaví teď," přidal.

Nad kontroverzní penaltou se pozastavili také bývalí angličtí reprezentanti. Micaha Richardse zarazilo, že podobný pokutový kop posvětil i videorozhodčí. "Všichni jsme fanoušci, ale je potřeba to říct tak, jak to je," řekl bývalý obránce pro BBC.

"Rozhodčí na turnaji jsou fantastičtí, ale nechápu, že tohle rozhodnutí nezměnili," uvedl. "Samozřejmě, že nechceme vyhrávat díky pochybným verdiktům. Nicméně kolikrát Anglii chyběl ten potřebný kousek štěstí. Teď ho měla," prohlásil Richards.

Pokutový kop se nelíbil ani Alanu Shearerovi, který ho označil za přísný. "Kdyby takovou penaltu pískli proti Anglii, byl bych hodně naštvaný," uvedl nejlepší střelec v historii Premier League.

"Penalta byla přísná, ale tak to prostě chodí. Musíte mít i štěstí. V nastavení semifinále mistrovství světa v roce 1990 jsme trefili tyč, mohli jsme jít do finále. To jsou přesně ty okamžiky, kdy potřebujete štěstí," přidal anglický rekordman v počtu zápasů, bývalý brankář Peter Shilton.