Podle Štěpánka je otázkou času, kdy jeho svěřenec Korda získá grandslam

Melbourne - Podle bývalého tenisty Radka Štěpánka je jen otázkou času, kdy jeho americký svěřenec Sebastian Korda vyhraje grandslamový titul. Může k tomu dojít už na Australian Open, kde syn posledního českého vítěze turnaje velké čtyřky a někdejšího Štěpánkova trenéra Petra Kordy poprvé na gradslamu postoupil do čtvrtfinále. V něm Korda junior narazí na Rusa Karena Chačanova.

"Stejně jako ostatní to děláme kvůli grandslamovým trofejím. Sebastian tady má slušnou šanci, ale jdeme krok po kroku. Je potřeba vyhrát sedm zápasů, na to se soustředíme," řekl Štěpánek, který s Kordou spolupracuje od loňska. "Je na dobré cestě, a pokud na ní zůstane, je to jen otázka času," dodal bývalý kouč Srba Novaka Djokoviče či Bulhara Grigora Dimitrova.

Čtyřiačtyřicetiletý Štěpánek to ve dvouhře dotáhl až na osmé místo světového žebříčku. Ještě větší úspěchy slavil v deblu, dvakrát pomohl českému týmu k triumfu v Davisově poháru. Většinu kariéry spolupracoval právě s Petrem Kordou.

"Je to krásný kruh života, že poté, co mě Petr tak dlouho trénoval, jsem teď v Sebiho týmu. Byl pro mne jako mladší bratr," řekl Štěpánek. "Hodně mi pomohlo, že jako hráč jsem měl Petrovu DNA. Může klidně spát, protože nebudu jeho synovi vštěpovat nic jiného, než co jsem se naučil od něj. Je tam pár drobných rozdílů, ale v zásadě mám tu samou DNA," dodal.

S dvaadvacetiletým svěřencem pracují hlavně na mentální stránce, což už podle Štěpánka přineslo ovoce v lednové generálce v Adelaide. Tam Korda ve finále těsně prohrál s největším favoritem Australian Open Djokovičem.

"Na kurtu denně pracujete na různých detailech, ale na grandslamech je mentální nastavení důležitější než jakýkoli úder. Věřím, že brzy bude vidět rozdíl v Sebiho chování na kurtu oproti loňsku. Podle mne se v tom hodně zlepšil a už mu to začalo přinášet výsledky," prohlásil Štěpánek.