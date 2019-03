Londýn - Záložník Tomáš Souček mohl na začátku druhého poločasu pátečního úvodního utkání českých fotbalistů v evropské kvalifikaci v Anglii snížit, ale hlavičkou těsně minul. Favorizovaný výběr Albionu následně přidal ještě tři góly a zvítězil drtivě 5:0. Podle slávistického záložníka si však domácí tak vysokou výhru nezasloužili.

"Mrzí nás to, takhle prohrát nechce nikdo. Anglie si zasloužila vyhrát, ale určitě ne takovýmhle rozdílem. Kvalitu měli, ale když se podíváme na ty góly, tak kromě toho prvního byly prakticky všechny smolné," řekl novinářům Souček.

Reprezentanti po první půli prohrávali 0:2 a další tři góly dostali po změně stran. Hattrickem se v utkání blýskl Raheem Sterling. "První poločas jsme moc nezachytili, báli jsme se hrát. V druhém poločasu jsme na ně chtěli vlítnout, docela se to i povedlo. Takhle jsme do toho měli vstoupit od začátku. Měli jsme nějaké šance, dalo se s nimi hrát. Vytvořili jsme si tak dvě tři dobré příležitosti, bohužel gól jsme nedali," litoval Souček.

V 51. minutě mu chyběly centimetry, aby hlavou po přímém kopu snížil. "Při té mé hlavičce to bylo kousek, bylo by to lepší, kdyby to bylo 2:1. Nám by se hrálo líp, trochu by nás to nakoplo a je by to sesadilo, protože by se taky trošku báli. Bylo by to o jeden gól a při každé akci bychom měli naději. Pak jsme asi v 60. minutě dostali třetí gól a už se to otáčelo těžko," konstatoval Souček.

Se Slavií před pár dny dokázal v Evropské lize nečekaně vyřadit Sevillu, s reprezentací na překvapení nedosáhl. "Dá se říct, že to byla podobná kvalita. Se Slavií jsme měli štěstí, teď se to úplně obrátilo. Když chcete tyhle zápasy zvládnout, potřebujete ze sebe vymáčknout maximum a ještě je potřeba kapka štěstí. Když chceme uhrát nějaký výsledek s Angličany, tohle vše se musí sejít. My jsme při inkasovaných gólech měli velkou smůlu," mínil.

Porážku s favoritem na úvod kvalifikace nebral tragicky. "Všichni jsme věděli, že to bude hrozně těžké, ale když se prohraje, tak se z toho zase tolik nenadělá. Máme další týmy, s kterými potřebujeme získávat body, a ty teprve přijdou. Na žádný zápas se nezapomíná. Musíme se na to podívat, vzít si z toho to nejlepší a vyvarovat se chyb, které jsme udělali," dodal Souček.