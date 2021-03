Podle Součka může být domácí zápas s Belgií klíčem k postupu

Praha - Podle záložníka Tomáše Součka může být sobotní domácí zápas českých fotbalistů ve světové kvalifikaci proti Belgii klíčový v boji o postup na šampionát. Záložník West Hamu by při absenci Vladimíra Daridy měl poprvé vést reprezentaci jako kapitán.

Český celek vstoupil ve středu do kvalifikace výhrou 6:2 nad Estonskem a teď narazí na největšího favorita. Na šampionát do Kataru v příštím roce projde přímo jen vítěz skupiny, týmy z druhých míst čeká play off. V něm se představí ještě dva nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří v kvalifikaci neuspějí.

"Jsme rádi, jak jsme hráli s Estonskem. Hodně jsme si zvedli sebevědomí, hráli jsme po delší době, takže jsme se zase sehráli. Věřím, že nám to hodně pomůže. Víme, že všichni favorizují Belgii, ale my se s tím chceme poprat. Pro nás to může být hlavní klíč k tomu, co chceme dokázat. Chceme se dostat na mistrovství světa a zítřejší zápas může být velký krok k tomu," řekl při on-line tiskové konferenci Souček.

V sobotním utkání bude kvůli koronavirovým omezením a hrozbě následné karantény po návratu z Čech do Německa chybět bundesligové kvarteto v čele s Daridou, který dělal při absenci Bořka Dočkala kapitána. Zastoupit by ho měl nyní Souček.

"Pořád je to otázka na trenéra a ostatní spoluhráče. Jestli k tomu dojde, bude to obrovská čest. Není to ale jen o té pásce, chci být vůdčí postava týmu, korigovat spoluhráče, pomáhat jim, i když kapitán nejsem. Pokud jím budu, znamenalo by to pro mě osobně hodně," prohlásil Souček.

Absence krajánků z bundesligy ho mrzí. "Všichni víme, že nyní je doba koronaviru. Hodněkrát už jsme s tím bojovali, že pár hráčů nebylo. Teď to vyšlo na ty z Německa, chybějí i Belgii. Budeme s nimi v kontaktu a budeme bojovat i za ně. Věřím, že máme plno dalších hráčů a popereme se s tím dobře," řekl šestadvacetiletý záložník.

Belgie od podzimu 2018 vévodí žebříčku reprezentací FIFA. "Myslím, že mají hodně osobností a hrozeb. Kevin De Bruyne, Tielemans nebo Lukaku. My se ale budeme soustředit a připravovat na Belgii jako na celý tým. Věřím, že na ně recept najdeme. Věřím, že využijeme naše největší kouzlo, a tím je boj jednoho za druhého," uvedl bývalý slávistický záložník.

Je rád, že se vrátil do Edenu, odkud vloni v zimě odešel do West Hamu. "Na Eden vzpomínám stále v tom nejlepším. Už když jsem sem přišel, vybavuje se mi plno vzpomínek. Těším se na zápas, protože už je to dlouhá doba, co jsem tu nebyl. Jsem rád, že se hraje právě tady," uvedl Souček.

V duelu proti Estonsku si připsal první reprezentační hattrick a ze zápasu si odnesl míč. "Nechal jsem si ho podepsat od všech hráčů a i členů realizačního týmu. Budu ho mít doma ve svém vlastním muzeu, kde sbírám tyhle věci z mé kariéry. Je to jedna z nejcennějších věcí," dodal Souček.